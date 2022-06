A kormány jövőre is megvédi a családtámogatást, és az idősebb korosztályról sem feledkezik meg

A kormány továbbra is nagy hangsúlyt fektet a nyugdíjak értékállóságának megőrzésére és a nők kiemelten megbecsült szerepének elismerésére – ahogy az kiolvasható a jövő évi költségvetés törvényjavaslatában. Az is kiderül a számokból, hogy 2011 és 2023 között a nyugdíjak 67,6 százalékkal növekednek, az érintett réteg vásárlóereje pedig a 13. havi időskori juttatás visszaépítésével közel 20 százalékkal javul.

A jövő évi költségvetés sem mutat eltérést az Orbán-kormány 2010 óta képviselt politikájától, továbbra is a családokat támogatja az országvezetés, így a törvényjavaslat ezúttal sem tartalmaz lakossági megszorításokat – számolt be a Magyar Nemzet. Maradnak a családtámogatási programok, emellett pedig a dokumentum rögzíti, a cél továbbra is a nyugdíjak értékállóságának megőrzése, egy hosszútávú fenntarthatóságú rendszer, illetve a nők kiemelten megbecsült szerepének elismerése.

„A családok támogatását hadd említsem meg, amely arányaiban jelenleg a legmagasabb az Európai Unióban, szintén megőrizzük. Az erre a célra biztosított összeg 2023-ban meghaladja a 3200 milliárd forintot. Ez 450 milliárd forinttal több az idei évinél” – mondta el Varga Mihály pénzügyminiszter a költségvetési tervezet átadásakor.

Kiolvasható a törvényjavaslatból, hogy a költségvetésben – a tervezett jövő évi 5,2 százalékos emeléssel együtt – 2011 és 2023 közötti növekedés a nyugdíj terén 67,6 százalékos, emellett pedig a 13. havi időskori juttatás visszaépítésével az érintett réteg vásárlóereje közel 20 százalékkal javul. A kormány továbbra is inflációkövető nyugdíjat kínál a szépkorúaknak – ahogy arra idén is példa volt.

Mint az ismeretes az Orbán-kormány felgyorsította a Gyurcsány–Bajnai kormányok által 2009-ben elvett 13. havi nyugdíj visszaépítését, így már idén is minden nyugdíjas számíthatott a plusz juttatásra.

Kapcsolódó tartalom

Az is kiderült a költségvetési tervezetből, hogy a kormány továbbra is biztosítja a nők számára a 2011-ben bevezetett Nők40 program keretében a 40 év jogosultsági időt követően az életkortól függetlenül teljes összegű nyugdíjba vonulás lehetőségét. 2023-ban a kormány erre 372,4 milliárd forintot biztosít.