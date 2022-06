Jobbik-alelnök: A párt legutóbbi elnökségi ülése valóban „paprikásra” sikerült

Az erőszakbotrány után most újabb konfliktus van kibontakozóban a Jobbik körül, mely a legfrissebb sajtóinformációk szerint már odáig fajult, hogy rövidesen leválthatják a párt elnökét, Jakab Pétert, mivel a teljes pártelnökség és a frakció kétharmada is nyíltan szembefordult vele – számoltak be róla az atv.hu cikkében.