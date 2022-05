„Én szégyellem magam helyettetek is” – már a szövetségeseiket is zavarja a DK és a Momentum fővárost bénító vitája

Már a szövetségeseiket is zavarja a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció és a Momentum vitája, ami miatt múlt héten a Fővárosi Közgyűlés ülése is meghiúsult. Egymás után álltak ki azok a politikusok, akik szerint saját maguknak ártanak azok a politikusok, akik az embereket érintő problémák helyett a pozíciókon marakodnak – számoltak be róla az M1 Híradójában.