Orbán Viktor: Megvédjük a családokat, a nyugdíjasokat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést

Egy rezsivédelmi alapot és egy honvédelmi alapot hoz létre a kormány – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán közösségi oldalára feltöltött videóban. Hangsúlyozta, hogy ahogy vállalták, a családokat, a nyugdíjasokat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést az elhúzódó háborús helyzetben is meg fogják védeni. Ennek részeként kötelezik a bankokat, a biztosítókat, a nagy kereskedelmi láncokat, az energiaipari és kereskedő cégeket, a telekommunikációs vállalatokat és a légitársaságokat, hogy extraprofitjuk nagy részét ebbe a két alapba fizessék be – hangzott el az M1 Híradójában.

Orbán Viktor: Megvédjük a rezsit és elvesszük az extraprofitot Ahogy ígérte, Orbán Viktor miniszterelnök szerda délután már részleteket is közölt a kedd éjféltől hatályba lépett háborús veszélyhelyzet részeként meghozott kormányzati döntésekről. A miniszterelnök közölte, a kormányülésen áttekintették az ország gazdasági helyzetét. „A háború elhúzódik, a brüsszeli szankciós politika nem javul, és ez együtt drasztikus áremelkedésekhez vezet. Ma a rezsicsökkentés Magyarországon védi a családokat, de az energia ára tovább emelkedik, és ezért egyre nehezebb és költségesebb megvédeni a családokat. Ráadásul a honvédséget is haladéktalanul meg kell erősítenünk. Mindeközben az emelkedő kamatok és az emelkedő árak révén a bankok és a nagy multicégek nagyobb haszonra, extraprofitra tesznek szert" – mondta. Orbán Viktor a bejegyzése címének azt adta: a rezsit megvédjük, az extraprofitot elvonjuk! Bejelentette: létrehoznak egy rezsivédelmi alapot és egy honvédelmi alapot. „Innen fizetjük majd a rezsicsökkentés és a honvédség megerősítésének költségét. Kötelezzük a bankokat, a biztosítókat, a nagy kereskedelmi láncokat, az energiaipari és kereskedő cégeket, a telekommunikációs vállalatokat és a légitársaságokat, hogy extraprofitjuk nagy részét ebbe a két alapba fizessék be. Ezek az intézkedések időben korlátozottak: két évre, 2022-re és 2023-ra vonatkoznak. Akik ebben a háborús helyzetben extrahaszonra tesznek szert, azokat arra kérjük, azoktól elvárjuk, hogy segítsék az embereket, és járuljanak hozzá az ország védelmi költségeihez" – tette hozzá. A családokat, a nyugdíjasokat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést az elhúzódó háborús helyzetben is meg fogjuk védeni – jelentette ki a miniszterelnök. Az ágazati különadók fogalma nem új keletű, hiszen a 2010-es kormányváltás után a csőd szélén álló magyar gazdaságot lényegében ezekkel az adónemekkel sikerült stabilizálni. Ezek közül akkor a legismertebb a bankadó volt, de a gazdaság megerősödése után a különadókat kivezették. A miniszerelnök a mostani intézkedésekkel kapcsolatban a csütörtök délután fél 3-kor kezdődő Kormányinfón ígért további részleteket, a tájékoztatást élőben közvetíti a hirado.hu és az M1.