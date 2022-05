Egészpályás letámadást indítottak Gyurcsányék – már a pártsajtó is a főpolgármestert támadja

A Gyurcsány-párti online blog közösségi oldalán tett közzé Karácsony Gergelyt és a Momentumot támadó bejegyzést Márki-Zay Péter zavaros kampányköltései kapcsán kirobbant botrány ügyében.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Telex nevű baloldali hírportál terjedelmes cikket közölt a baloldal belső folyamatairól a választási kampány során. Az írásból kiderül, hogy a szereplők folyamatosan egymást ócsárolták, az ellenzék legnagyobb pártját vezető Gyurcsány Ferenc pedig Karácsony Gergelyt tette felelőssé, amiért a nehéz természetű Márki-Zay Péterrel kell együttműködniük.

Most a DK pártsajtójaként számon tartott Nyugati Fény tett közzé támadó hangvételű bejegyzést, félreérthetetlenül utalva Karácsony Gergely felelősségére és Márki-Zay Péter zavaros kampányköltéseire.

A baloldal tavalyi előválasztásán a miniszterelnök-jelöltet két fordulóban választották meg, így nyílhatott lehetőség arra, hogy Karácsony Gergely visszalépjen Márki-Zay Péter javára, ezzel akadályozva meg Dobrev Klára győzelmét.

Gyurcsány feleségének sikerében kevesen hittek ugyan, de

Karácsony annak ellenére is Márki-Zayt támogatta visszalépésével, hogy korábban azt mondta, csak akkor lép vissza, ha „elüti a villamos”.

Gyurcsány erre hivatkozva tudta felelőssé tenni Karácsonyt azért, mert Márki-Zay lett végül az előválasztás győztese.

A Telex cikke szerint a színfalak mögött zajló egyeztetések egyikén egyenesen odáig ment, hogy az őszödi beszéd stílusában rontott neki a főpolgármesternek:

„B*szd meg Gergő, te hoztad a nyakunkra ezt az embert, ez a te felelősséged”.

A DK-közeli Nyugati Fény szóhasználatában hasonló, üzenetét tekintve pedig egyértelműen megegyező álláspontot osztott meg közösségi oldalán.

A baloldal legnagyobb erejének számító DK elnöke, Gyurcsány Ferenc már a választás éjszakáján elkezdte Márki-Zay Péterre kenni a választási kudarc felelősségét, most pedig láthatóan Karácsony Gergely került a volt miniszterelnök célkeresztjébe.

Emlékezetes, hogy a baloldal 2019-ben a főpolgármester-jelöltet is előválasztás útján választotta ki, és Gyurcsány Ferenc bár korábban fennen hangoztatta, hogy Karácsony Gergely jelöltségét támogatja, végül mégis elindította az egykori műsorvezetőt, Kálmán Olgát a DK saját főpolgármester-jelöltjeként.

Kálmán Olga ugyan elbukott a főpolgármesteri előválasztáson, de Gyurcsány így is bebiztosította saját többségét a Fővárosi Közgyűlésben, amikor két kerületi szocialista polgármestert csábított át a DK-hoz, és kulcspozíciókat harcolt ki olyan régi embereinek, mint Gál J. Zoltán (akit 2013-ban is barátjaként aposztrofált) és Draskovics Tibor, aki egykor Gyurcsány kormányában miniszter is volt.