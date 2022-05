Egyik legfőbb szövetségese is hátat fordított Márki-Zaynak

Kiszivárgott Lukácsi Katalin levele arról, hogy nem csatlakozik Márki-Zay Péter alakítandó pártjához, sőt lazábbra veszi a köteléket a Mindenki Magyarországa Mozgalommal is és nem indul a szervezet közelgő tisztújításán sem. Lukácsi a baloldali miniszterelnök jelölt egyik leghűségesebb emberének látszódott eddig, aki szinte minden kampányeseményére elkísérte a politikust.

Lukácsi levelét az Atv.hu közölte. A portál megkeresésére Lukácsi Katalin megerősítette, hogy a levelet valóban ő írta.

Ebben többek között azzal magyarázza döntését, hogy komolyan gondolja azt, amit korábban mondott, miszerint nála még nem ért véget a számvetés ideje, ezért felelősséggel nem tud komolyan elköteleződni.

Az okok között említi azt is, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Kossuth Körök jelenlegi vezetésével sem érzi, hogy együtt tudna dolgozni, mert már a kampány ideje alatt is komoly stratégiai és koncepcionális különbség volt közöttük. Lukácsi levelében nehezményezte például azt, hogyan viselkedett Tikk László, az MMM elnökségi tagja és Tímár Áron operatív vezető a velük politikai szövetségben lévő pártokkal, valamint a Márki-Zay Péter által felkért központi kampánystábbal szemben is. Ezt az egyre mélyülő ellentétet pedig szerinte csak tovább fokozta Gurzó Ákos is, aki Márki-Zay Péter kampányfőnöke volt az előválasztási kampányban.

Lukácsi Katalin elhibázottnak tartja, hogy éppen most, ilyen röviddel a súlyos választási vereség után alapít új pártot Márki-Zay Péter. Szerinte a döntés elsietett, és a jelét sem látja annak, hogy az új formáció szervezői érdemi tanulságokat vontak volna le az április 3-i eredményből.

Döntését azzal is magyarázza, hogy bár szerinte Márki-Zay Péter egy „jó és tisztességes ember”, de nem tartja jó vezetőnek. Szerinte még azzá válhat az ellenzéki összefogás korábbi miniszterelnök-jelöltje, de ehhez egy időre neki is hátrább kellene lépnie az országos politizálástól. Lukácsi szerint Márki-Zaynak komoly önvizsgálatot kellene tartania ahhoz, hogy nehogy ő is