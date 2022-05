Gyurcsány üzent Márki-Zaynak: Kapitány vezessen, ne ócsároljon!

Meglepte Márki-Zay Pétert, hogy a kampányban milyen sokszor döntöttek a háta mögött. A baloldal volt miniszterelnök-jelöltje azután beszélt erről, hogy tegnap belső titkok kerültek nyilvánosságra a baloldali pártok közötti feszültségekről. Kiderült például, hogy Gyurcsány Ferenc már decemberben és januárban is bírálta Márki-Zay Pétert a belső fórumokon. Április 4-én pedig kidobta a miniszterelnök-jelöltet arról az internetes felületről, amelyen addig a pártvezetők tartották egymással a kapcsolatot – számolt be az M1 Híradója.

Nem mindenki dolgozott azért az összefogásban, hogy a baloldal megnyerje a választást – erősítette meg Márki-Zay Péter szövetségeseiről a választási vereség után megfogalmazott kritikáját az ATV-ben. Ahogy korábban, úgy most sem mondta el, hogy kikre gondol. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje arról is beszélt, megdöbbent azon, hogy hányszor nem ő döntött a kampányban.

„Én most megdöbbenve olvastam például, hogy mennyire sokszor előfordult, hogy teljesen a hátam mögött döntöttek, és félrevezettek ebben a kampányban. Nem is esett jól.”

Gyurcsány Ferenc volt az, aki már a választás éjszakáján Márki-Zay Pétert okolta a baloldali bukásért. Ez volt azonban az első olyan alkalom, hogy nyilvánosan bírálta őt. Erről írt még kedden terjedelmes cikkében a Telex.hu. A portál ugyanakkor kiemelte: több DK-s politikus szerint tavaly év végén egyre több ellenzéki politikus kereste meg Gyurcsány Ferenc DK-elnököt azzal, hogy „Márki-Zay ámokfutásával” kezdeni kell valamit. A bukott miniszterelnök pedig nem is maradt tétlen: létrehozott egy „Elnökök” nevű zárt levelezési csoportot a Signal üzenetküldő alkalmazásban. Ezen keresztül kommunikáltak a baloldali pártok vezetői és Márki-Zay Péter is. Gyurcsány Ferenc itt rendre is utasította Márki- Zay Pétert, akinek akkor azt írta: „a kapitány légyszíves (sic!) vezessen, és ne ócsárolja azokat, akiket vezetnie kell”.

Márki-Zay Péter mögött egyetlen baloldali politikus sem állt színpadra a választás éjszakáján. A közös kiállás hiánya a sajtóban az ellenzéki egység teljes szétesésének szimbóluma lett – írja most a Telex. A lap kiemeli: már a választási vereség után, másnap megbomlott az utolsó olyan platform is, ahol Márki- Zay Péter és az ellenzéki pártok vezetői együtt voltak jelen. Az „Elnökök” elnevezésű Signal-csoportban ugyanis április 4-én Márki-Zay kapott egy olyan értesítést, hogy

„Gyurcsány Ferenc eltávolította önt ebből a csoportból”.

A baloldalra nézve is méltatlan konfliktusok, szinte már gyermeki nézeteltérések jellemezték az együttműködést – reagált Palócz André a Telexen megjelent írásra. A Századvég vezető elemzője arról beszélt, meglepő volt az, hogy mekkora volt a széthúzás az összefogáson belül.

„Még a legkevésbé jóindulatú elgondolások sem föltételezték, hogy ennyire egy sokfejű, szedett-vedett és konfliktusoktól terhelt kampánycsapat és kampánygépezet volt az, ami ott működött. Illetőleg, hogy a pártok valójában a saját személyes és politikai rövid távú céljaikon túl nem képesek tekinteni” – fogalmazott.

Hozzátette: sokszor vádolták rosszindulattal az elemzőket azért, mert az ellenzéki kampány gyengeségeiről, a kipattant vélt vagy valós konfliktusokról beszéltek. Most

kiderült, hogy minden, amit feltételeztek az igaz, sőt, még annál is több feszültség jellemezte a baloldali összefogást, mint amit gondoltak.

