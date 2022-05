A Sajót ért szennyezésről, az inflációról és a rendőrségről beszéltek a keddi ülésnapon elsőként felszólaló ellenzéki képviselők az Országgyűlésben napirend előtt.

LMP: meg kell szüntetni a Sajó szennyezését

Keresztes László Lóránt (LMP) a Sajó folyót ért ökológiai katasztrófáról beszélt. Elmondta, szennyező anyag ömlik a folyóba, aminek következtében egy jelentős szakaszon eltűnt belőle az élet, és a szlovák kormány semmit nem tett az ügyben, semmi jele annak, hogy próbálnák elhárítani a szennyeződést. Nemcsak erkölcsi, de jogi értelemben is van tennivalója Magyarországnak, és mindannyiunk felelőssége, hogy a Kárpát-medence természeti kincseit megőrizzük – jelentette ki.

Közölte: tragikus és megdöbbentő természetpusztítás a szennyezés következménye a folyó néhány tíz kilométeres szakaszán. Mielőbb meg kell szüntetni a szennyeződést, ez az ügy szuverenitási kérdés is – vélekedett.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára válaszában kifejtette: az eset miatt másodfokú készültséget rendeltek el, azóta is folyamatos a vízminőség állapotának figyelése, az ellenőrzés, három helyen folyik a mintavétel. A folyó magyarországi szakaszán halpusztulást nem tapasztaltak – közölte.

Elmondta: legutóbb múlt héten voltak mérések – a szlovák féllel közösen is -, a következő ma lesz. A súlyosan terhelt szennyezett szakasz a határtól több tíz kilométerre van, ezért a szlovákiaihoz hasonló mértékű szennyeződés nem mutatható ki itt, de kisebb elváltozások a magyar szakaszon is megfigyelhetők – közölte. Hozzátette: kérik és elvárják Szlovákia együttműködését az ügyben.

Párbeszéd: megélhetési válságot okoz az infláció

Tordai Bence (Párbeszéd) úgy értékelt, hogy Magyarországon súlyos megélhetési válság van, folyamatosan mélyülnek a társadalmi szakadékok, egyre kevesebbeknek biztos a munkája, egyre többen csúsznak le, miközben az árak emelkedése, az infláció “felzabálja” a jövedelmeket. Évtizedes inflációs rekorddal kell szembenézni, de a kormány tétlen és tehetetlen, magára hagyja az embereket a bajban – vélekedett.

Kiemelte: kiterjedt, komplex megoldás kell, hogy a mindennapok megélhetési válságát kezeljék, akkora a baj, hogy minden eszközt be kell vetni, áfacsökkentésre, az alapjövedelem bevezetésére van szükség.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára erre úgy válaszolt, hogy minden nehézség ellenére a magyar gazdaság növekedési pályán van, miközben a foglalkoztatottsági szint újra rekordot ért el, márpedig ha minél többen dolgoznak, az a jövedelmi viszonyokat is pozitívan befolyásolja.

Arra kérte a képviselőt, hogy hozzon fel jól működő gyakorlatokat arra, hogy az alapjövedelem bevezetése úgy növelte a jövedelmi szintet, hogy közben meg tudták tartani a magas foglalkoztatottsági szintet.

Kitért rá: a háborús kilátások, az európai szankciós döntések meghatározók a gazdaság szempontjából, a cél a gazdasági károk mérséklése. A baloldal tévúton van, mert már eddig is óriási volt az áremelkedés az energiapiacon, az európai szankciók erre “csak rátennének egy lapáttal”, az ellenzék szerint mégis be kellene vezetni őket – mondta. Hozzáfűzte: Oroszországnak nem fájnak a szankciók, Európának viszont nagyon is.

Mi Hazánk: vonzóvá kell tenni a rendőri pályát

Szabadi István (Mi Hazánk) elmondta: minden képviselőnek azon kell dolgoznia, hogy békés, szebb, boldogabb jövője legyen a magyaroknak, és ennek egyik legfontosabb alapja a biztonság. A biztonságérzetünket egy kis dolog is megingathatja, ami a jelent és a jövőt bizonytalanítja el – fogalmazott.

Úgy vélte, megrendítheti az emberek biztonságérzetét, hogy egyre többen hagyják el a rendőri pályát, és egyre kevesebb fiatal jelentkezik erre a pályára, mert a körülmények nem vonzók. Márpedig ha a rendőrségnek problémája van, az a magyaroknak is gond, mert nem tudják megvédeni őket – jelentette ki.

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára köszönetet mondott a rendőröknek a szolgálatért, amelyet a magyarok biztonsága érdekében folytatnak, és amelynek eredményeként elmondható, hogy Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország. A kormány biztosítja a rendőrség eredményes működéséhez szükséges forrásokat, hozzájárulva ahhoz, hogy rend és biztonság legyen az országban – mondta. Hozzátette: a rend a legfontosabb közösségi érték, amely meghatározza mindennapjaink biztonságát.

Kijelentette: a rendőrség személyi állománya el tudja látni a feladatait.

MSZP: átfogó egészségmegőrzési programra van szükség

Gurmai Zita (MSZP) azt kérte: a kormány haladéktalanul kezdjen egy átfogó egészségmegőrző programot, beleérte a daganatos megbetegedéseket érintő szűrést. Kampány indítását is szorgalmazta, amely a szűrővizsgálatokon való részvételre buzdít, és önálló egészségügyi tárca felállítását javasolta.

Szerinte félő, hogy például a szűrővizsgálatokra nem figyel majd eléggé a belügy, holott Magyarország évek óta az elsők között van a daganatos megbetegedések miatti halálozásban az unióban. A rákos megbetegedések jó része a korai felismeréssel gyógyítható – jelezte, és úgy vélte: mivel a járvány alatt számos magyar nem fért hozzá a szűrővizsgálatokhoz, tömegesen fognak megjelenni hamarosan rákos megbetegedések.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára válaszában a szocialisták állta készített “kamuvideókról” beszélt, amely szerinte rombolta a bizalmat az egészségügyi ellátással szemben.

Azt mondta: a többlethalálozási adatok alapján Magyarországon sikeresebb volt a járvány elleni védekezés, mint az uniós átlag.

A szűrővizsgálatokat pártpolitikán felül álló fontos kérdésnek nevezte, és szólt az újításokról. Azt mondta: a nemrég bevezetett vastagbélrák-szűrésekre több mint 1,2 millió meghívót küldtek, és több ezer főnél sikerült felismerni a betegséget időben.

Szólt arról is, hogy kevés olyan ország van, ahol annyi ingyenes védőoltás elérhető, mint Magyarországon.

Momentum: a romaintegráció nem lehet szűkmarkú

Lőcsei Lajos (Momentum) arról beszélt, hogy szerinte szűkmarkúan nem lehet sikeres a romaintegráció. Véleménye szerint a cigánytelepeken rengeteg sportoló, tudós, államférfi és szakember született, de a hazájuk érdektelensége miatt nem tudnak azzá válni.

Együttérzés nélkül nem lehet esélyegyenlőségről beszélni – jelentette ki, hozzátéve: az elmúlt 12 évben nem sikerült a hasonló fiatalok felemelkedését elősegíteni, sokan még középiskolai végzettséget sem szereznek.

Szerinte egyre sürgetőbb az oktatás újragondolása. Örömtelinek, de szűkmarkúnak ítélte a Corvinus Egyetem esélyegyenlőségi programját. Azt kérte, ne tíz, hanem legalább kétszáz diákkal indítsák a programot.

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára válaszában a nemzeti felzárkózási stratégiáról beszélt, ami a többi között a munkához jutást, a családok, lemaradók felzárkóztatáshoz, oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének javítását tartalmazza.

A 2021-27 közötti uniós felzárkóztatási fejlesztések is ezen célokon alapulnak, pozitív hatásai pedig már megmutatkoznak. A fiatalok és a gyermekek körében a szegénységben élők aránya javulást mutat, és kétszer annyi roma dolgozik, mint 2015-ben – hangsúlyozta az államtitkár. Szólt a Biztos kezek gyerekházakról és a tanodákról is, amelyek átlagosan évente 5500 gyermeknek nyújtanak segítséget a mindennapi tanulásban, valamint kitért az Út a diplomához programra.

Jobbik: meg kell becsülni a rendőröket

Sas Zoltán (Jobbik) olyan intézkedéseket – köztük illetményemelést – sürgetett, amelyek csökkentik a rendőri pályaelhagyást. Bírálta, hogy a rendvédelem területén jóval kevesebbet keresnek az emberek, mint például a kereskedelemben. Egy kezdő járőr havonta 156 ezer forintot visz haza – mutatott rá.

A 25 év alattiak adókedvezményével ugyan növekszik a fizetés, és a fegyverpénz sem elhallgatható, de az belső feszültségeket is okozott, mivel nem a teljes személyi állomány részesült belőle. Mindezzel összefügg a csökkenő létszám – értékelt.

Kontrát Károly elismerésre méltónak nevezte a rendőrök munkáját. Szólt az életpályaprogramról és arról, hogy a rendőrség vezetése is kereste a megoldásokat az állomány megtartására.

Felidézett egy korábbi, 500 ezer forintos juttatást, kitért a fegyverpénzre és jelezte, 10 százalékos illetményemelést is kaptak év elején a rendőrök. Beszélt a teljesítményértékelésről, és úgy ítélte meg, javította az eredményességet, hogy az elmúlt 12 évben átalakult a rendőrség finanszírozása, megszűntek a tartozások, és kicserélődött a gépjárműállomány.