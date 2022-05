A Fidesz és a KDNP támogatta a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényjavaslatot a keddi parlamenti vitában, a DK és a Jobbik viszont elutasította új kormányszerkezetről szóló előterjesztést.

Héjj Dávid (Fidesz), a Törvényalkotási bizottság előadója elmondta: április 3-án a választók úgy döntöttek, hogy olyan vezető és kormány kell, amely alkalmas arra, hogy megvédje Magyarországot a negatív külső hatásoktól, képes ellensúlyozni a recessziót, és megőrizi az elmúlt években elért eredményeket. Hangsúlyozta: polgári oldal eddig is és most is úgy alakít kormányt, hogy annak összetételét, szerkezetét a következő négy év feladataiból vezeti le.

Fidesz: a családok védelme, a biztonság és a rezsicsökkentés megőrzése a kormány legfőbb célkitűzése

Láng Zsolt, a Fidesz vezérszónoka közölte: a kormánypárti frakció támogatja a törvényjavaslat elfogadását és arra kéri az ellenzéket és a független képviselőket, hogy ők is adják meg a lehetőséget a kormányfőnek, hogy elvégezze azt a munkát, amire felesküdött.

Felhívta a figyelmet arra: a következő négy évben komoly kihívások várnak Magyarországra, hiszen a háború miatt recesszió alakult ki, az energiaárak elszabadultak, az élelmiszeripar területén hiány lehet, az infláció pedig mindenkit érint. Orbán Viktor miniszterelnök nyilvánvalóvá tette, hogy családok támogatása, a rezsicsökkentés eredményeinek megtartása, és Magyarország biztonságának megőrzése ilyen nehéz körülmények között is a kormány legfőbb célkitűzései közé tartozik. Hangsúlyozta: a törvényjavaslat azt szolgálja, hogy ezt a munkát a legjobb tudása szerint el tudja végezni a kormány.

DK: nem a haza érdekét szolgálja a kormányzati struktúra

Arató Gergely, a DK vezérszónoka úgy értékelt: a kormányzati struktúráról szóló törvényjavaslat a “törvénytelen és erkölcstelen kormányzás folytatását szolgálja” és nem a haza érdekét, ezért nem támogatják az előterjesztés elfogadását.

Jelezte: a minisztériumok rendszerének kialakítása a kabinet jogkörébe tartozik, de az ellenzéknek szólnia kell, ha nagy a baj, mert a vagy a célok, vagy a hozzárendelt eszközök hibásak. Szerinte most ez a helyzet áll fenn, ugyanis a kormányzati szerkezet nagy vesztesei éppen azok a területek – a környezetvédelem, az oktatás, az egészségügy és a szociális szektor – amelyek az emberek számára a legfontosabbak.

Önálló környezetvédelmi és klímaügyi, oktatási és egészségügyi tárca felállítása mellett érvelt. Úgy vélte: a minisztériumok listájából az látszik, hogy a kormányoldal szerint nem jelent valódi veszélyt a klímaváltozás, a biodiverzitás elvesztése, az élelmiszerválság, az oktatás leépítése, a pedagógushiány, az egészégügy romló állapota és a növekvő társadalmi szétszakadás sem.

Arra is felhívta a figyelmet, még nem tudni, hogy melyik “rejtélyes fantázianevet” kapó minisztérium melyik területért felel majd, de sajtóhírek szerint az oktatást, a környezetvédelmet és a szociális területet is szétdarabolják több tárca között.

Szerinte az oktatási területnek nem lesz megfelelő szakmai irányítása, mert a miniszteri névsorból is látszik, hogy ehhez a területhez értő tárcavezető nem lesz a kormányban.

Úgy vélte: az új struktúra nyertese a “propagandaminisztérium” és vezetője, Rogán Antal, akihez a polgári titkosszolgálatok kerülnek. Ezt aggasztónak nevezte, és úgy vélte: nem megnyugtató, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés folyamán Rogán Antal fogja eldönteni, ki jelent veszélyt Magyarországra.

KDNP: a veszélyek évtizede előtt állunk

Vejkey Imre (KDNP) úgy fogalmazott: nem kérdés, hogy a veszélyek évtizede előtt állunk, amelyet háború, járványok, migráció, energiaválság és az ezek következtében kialakuló gazdasági hatások jellemeznek.

Április 3-án a választópolgárok világos és egyértelmű döntést hoztak, az ország vezetőitől azt várják, hogy ezekkel a veszélyekkel szemben megvédjék őket, megfelelő válaszokat adjanak az európai szinten kibontakozó gazdasági válság kérdéseire, úgy, hogy közben megőrizzék Magyarország békéjét és biztonságát, valamint az elért eredményeket. Ezekhez a célokhoz igazodik az új kormányzati struktúra – mondta kisebbik kormánypárt vezérszónoka a KDNP támogatásáról biztosítva a javaslatot.

Sérelmezte, hogy az ellenzék szakítva a “jó parlamenti gyakorlattal” sem hétfőn, sem az addigi keddi felszólalásokban nem támogatta a kormány szerkezetével kapcsolatos ügyeket.

Nacsa Lőrinc (KDNP) hangsúlyozta: ha az ellenzék demokrataként akar önmagára hivatkozni, ha fontosnak tartja a demokráciát, akkor megszavazza a törvényjavaslatot. Hozzátette: a nyugalom és a stabilitás jellemzi az előterjesztést.

A kormánystruktúra változásáról szólva azt mondta: az a fontos, hogy a minisztériumok tudjanak együttműködni, közösen dolgozni, és ne tévesszék szem elől a célt; egy nemzeti, polgári kereszténydemokrata kormány építését, a magyar társadalom, az emberek és a családok jólétének, “jól létének” szolgálatát.

Jobbik: a javaslat nem felel meg a kihívásoknak

Lukács László György (Jobbik) szerint a beterjesztett törvényjavaslat nem felel meg azoknak a kihívásoknak, amelyekre a kormányzati struktúrát építették. Rámutatott: a honvédelmi tárcának eddig olyan vezetője volt, aki önmaga is a honvédelemből érkezett és a professzionalizmust képviselte, most viszont “valaki bizniszemberre” bízzák a honvédelem ügyét.

Emellett hiányolta az önálló minisztériumot az oktatás, az egészségügy és a környezetvédelem területén is.

Azt mondta: ehelyett csak “kommunikációs” kormányzás maradt, amelyet a Miniszterelnöki Kabinetirodán keresztül vezérelnek, és azt jelenti, hogy a minisztereknek semmilyen önálló gondolatra nincs szüksége.

A Jobbik vezérszónoka arról is beszélt: minél kisebb államot kell kiépíteni.