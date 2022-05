Hadházy arra panaszkodott, hogy nem kap benzinpénzt, amíg nem teszi le az esküt

Hadházy Ákos szerint „áldozatvállalás”, hogy nem tette le a parlamenti esküt. A politikus emiatt nem jogosult képviselői tiszteletdíjára és számos egyéb, a képviselőknek járó juttatásra sem. Ugyanakkor már jelezte, hogy letenné az esküt, de dolgozni nem járna.

A Magyar Nemzet írta meg, hogy a Momentum frakciójából kitett Hadházy Ákos a Szeged TV egyik műsorában arról panaszkodott, hogy nem kap benzinpénzt.

Ahogy arról korábban beszámoltunk Hadházy egy év alatt két alkalommal ment be az Országházba, de azért évi 15 millió forintos tiszteletdíját zsebre tette, ezenfelül pedig olyan juttatásokkal is élt, mint az iroda, lakás, üzemanyagkártya, és fizetett munkatársat is tartott.

A mostani ügy előzménye, hogy a baloldali botránypolitkus nem vett részt az Országgyűlés alakuló ülésén sem, és nem tette le az esküt.

„Nyilvánvalóan ez egy áldozatvállalás tőlem, hiszen nyilván addig nem kapok semmilyen fizetést, addig nincsen benzinpénz, amikor lemegyek vidékre.

Most is voltam, múlt héten is voltam egy kis pici faluban. Ezt természetesen a saját pénzemből kellett fizetni” – mondta a képviselő. Ugyan jelezte a házvezetésnek, hogy szándékában áll letenni az esküt, de Kövér László házelnök egyelőre nem adott erre időpontot neki.

Hadházy ugyanakkor megismételte, hogy ő ezt az áldozatot vállalta, és ha felesküszik sem fogja eljátszani, hogy itt demokrácia van,

a parlament munkájában pedig, ahogy eddig, ezután sem kíván részt venni.

Mint ismert, Hadházy Ákos a Momentum Mozgalom támogatásával indult a baloldali előválasztáson, ahol azt aláírásával vállalta, hogy a Momentum frakciójába ül be az új Országgyűlésben. A politikus azonban nem ezt az utat választotta és az alakuló ülésre sem ment el.