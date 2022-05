Tizenegy településen tartanak időközi önkormányzati választást vasárnap

Tizenegy településen tartanak időközi önkormányzati polgármester- és képviselő-választást vasárnap. Azokat a korábban már kitűzött időközi választásokat rendezik most meg, amelyeket a koronavírus-járvány miatt 2020. november 4-én hatályba lépett veszélyhelyzet miatt már nem tudtak megrendezni.

A Csongrád-Csanád megyei Csanádpalotán polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak vasárnap, mert a képviselő-testület 2020 júliusában feloszlott. A polgármesteri posztért két független jelölt indul: a települést 2019 ősztől irányító Debreczeni István és Perneki László, aki 2006 óta önkormányzati képviselő. A képviselő-testület hat helyéért tizennyolcan indulnak, valamennyien függetlenként. A kisvárosban 2300 választópolgár adhatja le a voksát.

A Komárom-Esztergom megyei Pilismaróton ugyancsak polgármestert és képviselő-testületet választanak, mert a falu vezetése egy kavicsbánya megnyitása elleni tiltakozást látva 2020 augusztus elején lemondott. A polgármesteri posztért hét független jelölt indul, a lemondott polgármester nincs köztük. A polgármester-választáson Bartal Achilles, Csonka József, Czánt Albert Elemér, Fürnstáhl Ignác, Hunyadi Balázs, Kaszala Tihamér és Korcsák Gábor indul, a hat képviselő-testületi helyre pedig 11 független jelölt közül választhat az 1640 szavazásra jogosult lakos.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tállyán polgármestert választanak vasárnap, mert a település korábbi vezetője, Osika József (független) 2020. július 28-án lemondott posztjáról. A polgármesteri tisztségért öt független jelölt – Drozsnyik-Kiss Mónika, Serfőző Szabolcs, Szentmarjai Levente, Szabó Zoltán Bence, Tökölyi János – indul. Tállyán 1422 választópolgár szerepel a választói névjegyzékben.

A szintén Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vizsolyban polgármestert és képviselőket választanak, mert a testület 2020 augusztusában feloszlatta magát. A polgármesteri tisztségért két független jelölt, Palotás András korábbi polgármester és Szegedi Szabolcs indul, míg a négy képviselőhelyért tizennégy független jelölt méretteti meg magát. A választási névjegyzékben 661 vizsolyi lakos szerepel.

A Győr-Moson-Sopron megyei Agyagosszergényben is polgármestert és képviselőket választanak vasárnap, mert a képviselő-testület 2020. augusztus 13-án kimondta feloszlását. A polgármesteri posztért egyedül Radics Attila, a Fidesz-KDNP jelöltje indul. A választásra négy képviselőjelöltet vettek nyilvántartásba, valamennyien a Fidesz-KDNP jelötjei. A választói névjegyzékben 775-en szerepelnek.

A Zala megyei Zalaszabarban polgármestert választanak, ugyanis a települést vezető Takács Péter (független) még 2020 augusztusában lemondott tisztségéről. A helybéliek két független jelölt közül választhatnak: Takács Béla és Oncz Péter indul a tisztségért, mindketten jelenleg is képviselő-testületi tagok, előbbi a korábban lemondott polgármester testvére. Bármelyiküket is választják meg, egy új képviselője is lesz a településnek, a 2019-es önkormányzati választás listájáról a sorban következő, legtöbb szavazatot elnyert képviselőjelölt kerülhet be a testületbe, ha vállalja a feladatot. A településen mintegy 450 választópolgárt tartanak nyilván.

A Fejér megyei Etyeken polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak vasárnap, miután a képviselő-testület 2020. július 29-én feloszlott. A polgármesteri posztért egyetlen jelölt, az eddigi polgármester, Zólyomi Tamás (Fidesz-KDNP) indul. A hat képviselői helyért tizennégyen indulnak: hatan a Fidesz-KDNP jelöltjei, ketten az MSZP színeiben indulnak, hatan pedig függetlenek. A választói névjegyzékben 360 helybéli szerepel.

A Veszprém megyei Balatonudvariban polgármestert választanak, mert a települést több cikluson át irányító Szabó László (független) 2020. szeptember 3-án lemondott. A vasárnapi választáson három független jelölt indul: Varga Andrea, Puhr Ádám Balázs és Sötét György. A település névjegyzékében 319 helyi lakos szerepel.

Szintén Veszprém megyében, Kertán önkormányzati képviselőket választanak, mert a képviselők száma a testület működéséhez szükséges létszám alá csökkent. A két képviselői helyért négy független jelölt indul, a választói névjegyzékben 454-en szerepelnek.

A Baranya megyei Illocskán a falu korábbi vezetőjének, a községet 30 éven át irányító Juhos Józsefnek a halála miatt kell időközi polgármester-választást tartani. A tisztségért öten indulnak: Jankovics János, Kehi József, Mészáros József, Polyák Erika függetlenként, Kós Zoltán István pedig a Magyar Munkáspárt színeiben kéri a választók bizalmát. A horvát határszélen, Villánytól néhány kilométerre délkeletre fekvő Illocskán 197 választópolgár szerepel a névjegyzékben.

A szintén Baranya megyei Bürüs községben pedig azért tartanak időközi polgármester-választást vasárnap, mert a községet 2014 óta irányító Kolat Irén (független) lemondott tisztségéről. A polgármesteri tisztségért három független jelölt, Kovács László, Kozma István és Sárosi Gyula indul. A Baranya megye nyugati határán, Szigetvár közelében fekvő település választói névjegyzékében 68 helybéli szerepel.