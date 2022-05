Nagy visszatérők, kiesők és újoncok – néhány érdekesség az új parlamentről

A 2022-es választás után több új arc is megjelenik a parlamentben, de sokan lesznek olyanok is, akik több cikluson átívelő pályafutásukat lesznek kénytelenek befejezni, részben a választói akarat, részben pedig a baloldali pártok listaállítási politikája miatt. Összeállításunkban néhány olyan régi, új vagy épp leköszönő képviselőt mutatunk be, akiknek pályaíve különösen figyelemreméltó lehet.

Bár még nem végleges az országgyűlési képviselők listája, de a legtöbbek helye már biztosított az újonnan felálló törvényhozásban.

MSZP

Az egyik legnagyobb vérveszteséget a szocialisták könyvelhetik el, akiknek több meghatározó politikusa sem lehet jelen az új Országgyűlésben.

Mesterházy Attila a kiesők egyike, aki korábban a párt elnöke, 2014-ben pedig miniszterelnök-jelöltje is volt. A 2014-es országgyűlési választást megelőző baloldali összefogás-vita legerősebb szereplőjének számított és hosszas huzavona után, de összefogott az akkor Együtt-PM név alatt létező Bajnai-párttal, de Gyurcsány Ferenc már jóval nehezebben ment le a torkán. Ennek nyomán DK-s tüntetők zavarták meg Mesterházy 2013. október 23-i beszédét, aki végül a nyomásnak engedve bevette Gyurcsányt az összefogásba, az MSZP hátán bevitte a parlamentbe. Vállalva a felelősséget a 2014-es országgyűlési és európai parlamenti választások gyenge eredménye miatt május 25-én a teljes elnökséggel együtt felajánlotta lemondását elnöki tisztéről.

Mesterházy Attila (MTI Fotó: Kovács Attila)

Egy másik MSZP-elnök is a kiesők között van: Molnár Gyula, aki 2016-ban Tóbiás József után vette át a szocialista párt vezetését. Az ő elnöksége alatt történt meg, hogy Botka László, aki a párt emblematikus politikusaként és Szeged polgármestereként egy ideig az MSZP miniszterelnök-jelöltje lehetett, amíg a sajátjai „le nem szedték”. Botka megüresedett helyére Karácsony Gergelyt ültették, így született meg az MSZP-Párbeszéd együttműködés, amivel 2018-ban nekivágtak az országgyűlési választásoknak.

Molnár Gyula (MTI Fotó: Mohai Balázs)

Külön érdemes megemlékezni Tóth Csabáról, Zugló erős emberéről, akit a baloldali előválasztáson vettek le a politikai sakktábláról. Őt akkor ismerhette meg a szélesebb nyilvánosság, amikor Karácsony Gergely egy kiszivárgott hangfelvétele azt állította, hogy Tóth megfenyegette a családját. Az azóta főpolgármesterré választott Karácsony arról is beszélt, hogy ha visszamegy Zuglóba, akkor őt „elássák”. Ezzel félreérthetetlenül Tóth Csabára utalt, akit többször is hírbe hoztak különböző alvilági ügyekkel, de mindennek ellenére Karácsony egy ízben vidám papírcsónakozással töltötte az időt Tóth Csaba társaságában.

Tóth Csaba (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)

A szocialisták veszteségei között szerepel Bangóné Borbély Ildikó is, akiről a választási kampányban derült ki, hogy állításával ellentétben nincs diplomája. Ezután arról beszélt, hogy hozzá hasonlóan a momentumos Hajnal Miklós – akiről szintén kiderült, hogy diplomát hazudott magának – vele ellentétben nem vállalja a felelősséget, amiért megtévesztette a közvéleményt. De nem ez volt a politikus egyetlen botránya: korábban az ATV-ben egy, a Fidesz nagymértékű támogatottságát firtató kérdésre azzal felelt, hogy „sok a patkány Magyarországon”.

Bangóné Borbély Ildikó (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)

Szintén kiesik a parlamentből az álmentőssel kamuvideót forgató Korózs Lajos is. Mint ismert, a koronavírus-járvány idején Korózs egy Németh Athina nevű önmagát mentősként beállító nővel forgatott egy videót, melyben azt próbálta alátámasztani, hogy a kormány járványkezelése totális kudarc. Korózs, bár a parlamentből kiesik, de nem hagyják az út szélén: a Budapest Esély Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági elnökévé nevezte ki a Karácsony Gergely vezette főváros. A fentebb említett álmentősre korábban a párbeszédes Szabó Tímea is hivatkozott egy felszólalásában. Az álhírterjesztésért egyik politikus sem vállalt felelősséget.

Korózs Lajos (MTI Fotó: Balogh Zoltán)

Burány Sándor szintén búcsúik a képviselői munkától, aki ugyan MSZP-s politikus, de az előző ciklusban a Párbeszéd frakcióját erősítette. Erre azért volt szükség, hogy a Párbeszédnek lehetősége legyen önálló frakciót alapítani és felvenni az ezzel járó állami támogatást.

Burány Sándor (MTI Fotó: Kovács Attila)

Új arcként bukkan fel viszont a szocialista frakcióban Komjáthi Imre. Ő korábban nem töltött be országgyűlési képviselői tisztséget, de a sajtóban szerepelt szélsőségesen baloldali nézeteinek hangoztatásával, a 2012-es és 2013-as Éhségmenet egyik főszervezője volt.

Komjáthi Imre (MTI Fotó: Soós Lajos)

Párbeszéd

A Párbeszéd az összefogás egyik nagy nyertesének számít, hiszen a közvélemény-kutatási adatok egyértelműek abban a tekintetben, hogy a párt társadalmi támogatottsága a nullához konvergál. Ennek ellenére az előző ciklusban (az MSZP-nek köszönhetően) már frakcióval rendelkező parlamenti pártként funkcionálhatott, de náluk is akadnak kieső képviselők.

A már említett Burány Sándor mellett Kocsis-Cake Olivio sem vesz részt a továbbiakban a parlamenti munkában. Ő arról vált ismertté, hogy a kampányban arra buzdított, hogy el kellene zárni az orosz gázt, ami egyértelműen óriási csapást mérne Magyarországra.

Kocsis-Cake Olivio (MTI Fotó: Kovács Tamás)

De a Párbeszéd új arcot is tud felmutatni Jámbor András személyében, aki egy ideig a szélsőbaloldali, Soros György által támogatott Mérce főszerkesztőjeként tevékenykedett. Indulását a választáson a radikális baloldali Szikra Mozgalom is támogatta, amely hozzá kötődik, és 2019-ben Karácsony kampányát is segítette. Jámbor korábban dolgozott az LMP-nek és az Együtt-PM-nek.

Jámbor András (MTI Fotó: Balogh Zoltán)

Jobbik

A Jakab Péter vezette Jobbik is nagy veszteséget könyvelhet el a baloldali összefogás pártjai közül, mindössze tíz fővel alakulhatott meg a frakció.

Végleges kiesőnek tűnik Kálló Gergely, aki korábban egyéni körzetet tudott nyerni Dunaújvárosban, a most felálló Országgyűlésnek viszont szinte biztosan nem lesz tagja.

Kálló Gergely (MTI Fotó: Soós Lajos)

A Jobbikból kiesettek listáját erősítheti Szilágyi György is, aki a kampány során karlendítős botrányba keveredett Z. Kárpát Dánielhez hasonlóan, ám utóbbi ennek ellenére is képviselő lesz.

Szilágyi György (MTI Fotó: Bruzák Noémi)

Érdekes kieső még a Jobbikból Stummer János, aki az előző ciklusban a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként tevékenykedett, most pedig a Jobbik elnök-aspiránsává lépett elő élesen bírálva Jakab Pétert és a pártvezetés politikáját. Mindenképpen érdekes lesz a Jobbik tisztújítása ebből a szempontból is, hiszen ha Stummer elnyeri az elnöki tisztséget, akkor egy parlamenten kívüli politikus fogja vezetni a pártot. Új képviselőként mutatkozik be Balassa Péter, Bencze János, Sas Zoltán, Szabó Hajnalka, Varga Ferenc és Végh Noémi is.

Stummer János (MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)

Momentum

A Momentum és Hadházy Ákos által korábban támogatott bojkott tartotta leginkább lázban a médiát közvetlenül az új Országgyűlés megalakulása előtt, ennek kifutása ugyanakkor csúfos lett. A Momentum kihátrált a bojkottból, Hadházy pedig az utolsó napokban tudhatta meg, hogy nem kívánnak vele egy frakcióban tevékenykedni. Így a megalakuló Momentum-frakció már csupa új arcból áll, hiszen a párt most először jutott be a parlamentbe.

Hadházy Ákos (MTI Fotó: Illyés Tibor)

A párt frakcióvezetője Fekete-Győr András lesz, aki a baloldali előválasztáson elszenvedett jelentős veresége után búcsúzni kényszerült a pártelnöki széktől. Munkáját segíti frakcióvezető helyettesként Bedő Dávid és Gelencsér Ferenc.

Fekete-Győr András (MTI Fotó: Illyés Tibor)

A Momentum frakciójában foglal majd helyet a fentebb már említett Hajnal Miklós is, aki diploma nélkül is közgazdásznak mondta magát, és akit Bangóné Borbély Ildikó is támadott saját diplomabotrányának kirobbanása után. Hajnalt Fekete-Győr András próbálta védeni az ATV-ben, ahol az akkor leköszönő pártelnök azt mondta Hajnal csúsztatásáról, hogy „ő nem azt mondta, hogy diplomás, ő azt mondta, hogy ő közgazdász”.

Hajnal Miklós (Fotó: hirado.hu)

Orosz Anna is a Momentum országgyűlési képviselőjeként fog dolgozni a következő négy évben. Orosz már a Momentum indulásánál is jelen volt, és az olimpiát megfúró akció arcává vált. A mozgalom párttá alakulása után annak elnökségében tevékenykedett, majd a 2018-as választási bukás után lemondott és a Political Capital nevű think-tanknél kezdett dolgozni, végül 2019 nyarán visszatért a Momentumhoz és Újbudán önkormányzati képviselővé választották.

Orosz Anna (MTI Fotó: Mónus Márton)

A Momentum frakcióját erősíti Tompos Márton, aki szintén a Momentum születésétől fogva jelen van a párt életében. Hajnal Miklóssal ellentétben neki van diplomája, sőt mesterképzésének egy részét az Azerbajdzsáni Diplomáciai Akadémián töltötte.

Demokratikus Koalíció

A baloldal legnagyobb parlamenti frakcióját a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció alapíthatja, amely szintén több új vagy régi-új arccal erősíti parlamenti jelenlétét.

A „Nagy Politikai Visszatérő”-díjra leginkább a szexbotrányba keveredett Gréczy Zsolt lehet esélyes. Gréczy korábban a Népszabadság újságírójaként tevékenykedett, majd a Gyurcsány-párt szóvivőjeként a DK egyik emblematikus karakterévé vált. Miután a sajtóba több önmagáról készített obszcén fotója került ki, lemondott mandátumáról és a DK-ban betöltött tisztségéről, majd egy időre visszavonult a nyilvánosságtól. Most újra parlamenti képviselőként vetheti bele magát a munkába.

Gréczy Zsolt (Fotó: hirado.hu)

A Gyurcsány házaspár által évek óta védelmezett Czeglédy Csaba azonban nem jutott parlamenti mandátumhoz. A milliárdos költségvetési csalással vádolt Czeglédy évek óta választásról választásra menekülve bujkál mentelmi joga mögé (ami a képviselőjelölteket is megilleti). A Gyurcsány családhoz fűződő jó viszonyának köszönhetően már 2019-ben európai parlamenti képviselőjelölt lehetett, és az idei kampányban is sikerrel bújhatott a mentelmi jog oltalma mögé, de mivel a képviselői tisztséget nem szerezte meg, ezért jövője meglehetősen bizonytalannak látszik.

Czeglédy Csaba (MTI Fotó: Rosta Tibor)

A DK frakciójához csatlakozik Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes is, akinek politikai pályafutása során egyetlen választást sem sikerült megnyernie még szocialista politikusként sem. Hogy pontosan milyen okokból hagyja el a Karácsony Gergely-féle városvezetést, azt nem lehet tudni.

Gy. Németh Erzsébet (MTI Fotó: Kovács Attila)

Országgyűlési képviselőként dolgozik a jövőben Kálmán Olga is, aki évtizedeket töltött a médiában nem egy esetben saját mostani pártelnökét kérdezve. Az ATV-től való viharos távozása után a Simicska Lajos-féle, akkoriban a Jobbik szekerét toló HírTV-ben kapott munkát, ahonnan 2018 nyarán távozott, ezzel eltűnt a képernyőkről. 2019-ben Dobrev Klára társaságában jelentették be, hogy a DK őt indítja a főpolgármesteri előválasztáson Karácsony Gergellyel szemben. Kálmán Olga alulmaradt, ahogyan a 2021-es baloldali előválasztáson is. Ettől függetlenül a Gyurcsány-párt helyet biztosít Kálmán Olga számára a frakcióban.

Kálmán Olga (MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)

Dávid Ferenc, a Vállalkozók Országos Szakszervezetének korábbi elnöke is DK-s képviselő lesz a továbbiakban. A baloldali sajtóban éveken át független szakértőként megjelenő Dávid Ferenc 2019-től már a DK gazdasági szakértőjeként tevékenykedett.

Dávid Ferenc (MTI Fotó: Máthé Zoltán)

A Magyar Szakszervezeti Szövetség volt elnöke, Kordás László is új képviselőként mutatkozik be a magyar politikában. 2021-ben mondott le a szövetségben betöltött tisztségéről és lépett be a Demokratikus Koalícióba, ezzel már vállalva a pártpolitikai szerepet is.

Kordás László (MTI Fotó: Kovács Tamás)

Mi Hazánk

A Mi Hazánk Mozgalom új pártként került be a parlamentbe 2022-ben. A korábbi jobbikos politikusokból álló párt elnöke, Toroczkai László 2006 óta ismert figurája a magyar szélsőjobboldalnak és évekig Ásotthalom polgármestere volt. A 2018-as választási vereség után Dúró Dórával indultak a Jobbik pártvezetői posztjáért, de alulmaradtak. Ezután kiléptek a pártból és megalapították a Mi Hazánk Mozgalmat.

Toroczkai László (MTI Fotó: Vajda János)

A javarészt kiszorított jobbikosokból álló frakcióba tartozik Novák Előd.

Novák Előd (MTI Fotó: Kovács Attila)

Politikai szédelgők

Három olyan képviselő is kiesik az új parlamentből, akik korábban több pártban vagy frakcióban is ültek.

Az egyik legérdekesebb Szél Bernadett esete, aki Márki-Zay Péter kérése ellenére sem kaphatja meg a listavezető mandátumát. Szél sokáig az LMP társelnökeként tevékenykedett, majd a 2018-as választási vereség után Hadházy Ákossal együtt otthagyták a pártot, de mandátumukat nem adták vissza, így független képviselőkként folytatták tevékenységüket a ciklus további részében.

Szél Bernadett (MTI Fotó: Kovács Attila)

A kiesettek között van Demeter Márta is, aki az MSZP színeiben került be a parlamentbe, majd átült az LMP frakciójába. Egyik legemlékezetesebb akciója volt, hogy minősített adatokat hozott nyilvánosságra egy repülőút kapcsán. Az Orbán Viktor családja elleni támadása azonban csúfos kudarcba fulladt, amikor kiderült, hogy csupán névazonosság van a honvédségi repülőgépen utazó személy és a miniszterelnök lánya között. A 2022-es választáson már nem az LMP-vel, hanem a Jobbikkal kötött szövetséget, de a parlamentbe így sem került be.

Demeter Márta, (MTI Fotó: Kovács Attila)

Szintén kiesett az Országgyűlésből Bősz Anett, aki Fodor Gábor pártjában kezdte karrierjét. Fodor helyett 2018-ban ő kerülhetett be az Országgyűlésbe, mivel Gyurcsány Ferenc megvétózta, hogy Fodor bármilyen formában is részt vehessen a baloldal választási egyezkedésében. Bősz eredetileg a Párbeszéd frakciójába ült volna, de végül a DK-nál kötött ki. Úgy tűnik jó üzletet kötött, ugyanis a Gyurcsány-párt nem engedi el a kezét: őt jelölik Karácsony Gergely főpolgármester DK-s helyettesének, ugyanis a posztot eddig betöltő Gy. Németh Erzsébet beül a párt parlamenti frakciójába.