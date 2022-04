RMDSZ-frakcióvezető: A Jobbik éket verne a közösségek és az országok közé

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselőházi frakcióvezetője szerint a Jobbik éket verne a magyar közösségek és a szomszédos országok közé. Csoma Botond kijelentette, hogy a környezetvédelem nem lehet olcsó politikai csatározások témája.

Csoma Botond hétfői facebook-bejegyzésében arra reagált, hogy a magyarországi ellenzéki párt három politikusa pénteken Románia budapesti nagykövetsége előtt tiltakozott a folyókon Romániából Magyarországra úszó hulladék miatt. Kijelentette: a környezetvédelem nem lehet olcsó politikai csatározások témája.

Megjegyezte: Tánczos Barna, a román kormány környezetvédelmi minisztere már hivatalba lépése óta megoldásokat keres, és ültet gyakorlatba a probléma megoldására. Ennek eredményeként Románia első alkalommal kínál integrált megoldást az ország nyugati részében az úszóhulladék kiszűrésére. Romániában, Bihar, Beszterce-Naszód, Kolozs, Szatmár és Máramaros megyében összesen 12 úszóhulladék-gyűjtő és -lerakó lesz, ebből kettő már működik Tulkán és Nagyváradon.

Az RMDSZ-es politikus úgy vélte: a Jobbik – miután elveszítette a magyarországi választásokat – most „félretájékoztatás által verne éket” a két ország közé.

„Folytatja a már évekkel ezelőtt megkezdett politikáját: éket ver a magyar közösségek közé, és most éket verne két szomszédos ország közé” – részletezte. Hozzátette: az RMDSZ továbbra is azon dolgozik, hogy megtisztítsa a romániai folyókat az úszóhulladéktól, azonban a polgárok is felelősek a szennyezés megszüntetéséért.

A címlapfotó illusztráció.