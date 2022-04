Gyurcsány Ferenc azon dolgozik, hogy minden baloldali pártot bedaráljon

Nem indul pártelnöki poszért Tóth Bertalan az MSZP-nél – ezt vasárnap jelentette be a párt jelenlegi elnöke. A szocialisták bejutottak a parlamentbe, de elemzők úgy látják, ezt csak úgy sikerült meglépniük, hogy részei voltak az egységes ellenzéknek. Vagyis külön pártként nem jutottak volna be. Elemzők közben azt hangsúlyozzák: Gyurcsány Ferenc és a DK azon dolgozik, hogy minden baloldali pártot bedaráljon – hangzott el az M1 Híradójában.

Gyurcsány ledarálja a baloldalt

Elhervadt a szegfű, az MSZP brandje megkopott, ezért gyökeres változásokra van szükség a párton belül – üzente meg Ujhelyi István az ATV stúdiójából.

A szocialisták EP-képviselője néhány órával később bejelentkezett az MSZP társelnöki posztjára is. Azok után, hogy Tóth Bertalan – a párt hétvégi választmányi ülésén – közölte: a szeptemberi tisztújításon nem indul a tisztségért, frakcióvezető szeretne lenni. Ujhelyi István viszont azt hangsúlyozta: ha van változtatási szándék, ehhez a felelősséget is vállalja.

A baloldal három héttel ezelőtti súlyos választási vereségének – szokatlan módon – nem lettek személyi következményei. Helyette inkább az egymásra mutogatás vette kezdetét.

Gyurcsány Ferenc már a választások éjszakáján alkalmatlannak nyilvánította a miniszterelnök-jelölti szerepre Márki-Zay Pétert. A DK elnöke 10 másodpercet szánt rá, hogy megfontolja: nem mond le. De hamar beálltak a bírálók sorába vidéki és fővárosi DK-s politikusok is, akik az első pillanattól kezdve Márki-Zay Pétert okolták a választási vereségért.

Semmi ok nincs arra, hogy ne Gyurcsány Ferenc folytassa a Demokratikus Koalíció vezetését, és őt okolni a választási vereség miatt primitív módszer – ezt Niedermüller Péter, VII. kerületi DK-s polgármester nyilatkozta a Mandinernek.

De Mucsi Tamás DK-s választókerületi elnök is kemény üzenetet küldött a hódmezővásárhelyi polgármesternek. Közösségi oldalán azt írta: „Kemény munka volt szétverni az ellenzéket. Megérdemled a pihenést!”

A baloldalon ugyanakkor egyre erősebbek a hangok, amelyek szerint Gyurcsány Ferenc személye és elutasítottsága lehet a gátja a sikernek.

Nem csak a DK elnöke a felelős a választások elvesztéséért, de komoly szerepet játszhatott abban – erről Vona Gábor beszélt az ATV Öt című műsorában.

„Három személyi felelőse van. Gyurcsány Ferenc volt aki hendikeppet teremtett, Jakab Péter az, aki eltüntette a Jobbik szavazóit, és Márki-Zay Péter, aki borzalmas kampányt csinált. Ez a három együtt”

– fogalmazott a Jobbik egykori elnöke.

Egy friss felmérés szerint az ellenzéki, valamint a bizonytalan szavazók háromnegyede szerint Gyurcsány Ferenc nyugdíjba vonulása sokat segítene a kormányváltás esélyein.

Az MSZP egyszázalék körüli párt – a kutatási adatok alapján –, így ha nem lett volna a hatpárti közös lista, a szocialisták vélhetően be sem kerültek volna a parlamentbe. Erről Mráz Ágoston Sámuel beszélt. A Nézőpont Intézet igazgatója úgy fogalmazott: Tóth Bertalan bejelentése egy dominó-elv első eleme a baloldalon, de szembe kell nézni az úgynevezett Gyurcsány-problémával is, aki most offenzív politikába kezdett.

„Érdemes figyelni a részletekre, a Jobbiknak azzal lett eggyel több képviselője a hétvégén, hogy Gyurcsány Ferenc ehhez hozzájárult, és az LMP is úgy alakíthatott csak frakciót, hogy Gyurcsány Ferenc kedves felesége a mandátumáról lemondva, ezt lehetővé tette,

tehát én azt gondolom, hogy elég egyértelmű, hogy a gyurcsányista stratégia, az hogy Gyurcsány Ferenc állócsillaga maradhasson a magyar politikának, az egyelőre működni látszik, és két egykor Gyurcsány-ellenes pártot maga mögé tudott állítani” – fogalmazott a politológus.

Mráz Ágoston Sámuel úgy látja: elhúzódó belső küzdelmekre lehet számítani a baloldalon, ami akár a 2024-es európai parlamenti választásokig is eltarthat.