Deutsch Tamás: A magyar baloldal változatlanul a háború pártján áll

A magyar baloldal változatlanul a háború pártján áll, azt kockáztatja, hogy Magyarország belesodródhat ebbe a szörnyű konfliktusba – mondta Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti (EP-) delegációjának vezetője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A beszélgetés alább hallgatható meg.

Interjú

Deutsch Tamás az ellenzéki Tordai Bence ukrajnai fegyverszállításokat sürgető szavait magyarázva beszélt arról, hogy a baloldal háborúpárti.

Az EP-képviselő az interjúban beszélt arról is, hogy a magyar baloldalnak tudomásul kell vennie, a választópolgárok felállítottak a magunk mögött hagyott évtizedben olyan minimumokat, amelyeknek meg kell felelnie minden közéleti szereplőnek, politikai pártnak és közösségnek is.

Deutsch Tamás azt mondta: a közösségi médiában azért volt indokolt kellő határozottsággal, tömörséggel, őszinteséggel és keménységgel megfogalmaznia véleményét a magyar baloldal katasztrofális választási szerepléséről, mert lassan három hét telt el az országgyűlési választások óta, de láthatóan nem néznek szembe a történtekkel.

A kormánypárti politikus kiemelte: a közélet íratlan szabályai szerint minimálisan elvárható lenne, hogy ha a magyar választópolgárok ilyen egyértelműen és világosan elutasítanak valakit, akkor a baloldali politikai pártok vezetői vállalják a felelősséget, azonban ők fel sem ajánlották a lemondásukat.

A választások óta eltelt időszak annak bizonysága, hogy a baloldalon mindent változatlanul úgy akarnak folytatni, mint ahogy a saját politikai tevékenységüket április harmadikáig – közölte Deutsch Tamás.

Hozzátette: az elmúlt három hét azt is világossá tette, hogy a magyar baloldal első számú vezetője, vezére Gyurcsány Ferenc.

Az elmúlt hetek Deutsch Tamás szerint arról is szóltak, hogy a történelmi vereséget szenvedő baloldal megszorító politikát követel a történelmi választási sikert elérő Fidesztől és KDNP-től, és nyilvánvalónak nevezte, hogy az egyharmadnál is kisebb reprezentációval bíró baloldal a parlamentben is a megszorítások politikáját akarja képviselni.

Azt például, hogy a világban elszaladó energiaárak miatt Magyarországon számolják fel a rezsicsökkentést – jelentette ki a nagyobbik kormánypárt EP-delegációjának vezetője, hangsúlyozva, hogy a rezsicsökkentést meg kell védeni.

Deutsch Tamás arra is kitért: mérgezi a magyar közéletet, a közbeszédet, ha a polgárok bizalmának kiérdemlése végett választásokon elinduló, közéleti szerepet vállaló emberek abban lelik örömüket, hogyan lehet aztán válogatott gorombaságokkal zaklatni, sértegetni, megbántani, lenézni a magyar polgárokat.

„Kutya kötelességünk nemre, fajra, politikai véleményre való tekintet nélkül megvédeni a magyar választókat az ilyen megnyilatkozásokkal szemben” – fogalmazott. Hozzátette: a sértegetések helyett érdemes lenne a magyar polgárok iránti tisztelet jegyében részt venni a magyar közéletben.

Deutsch Tamás megjegyezte: tiszteletben kell tartani, hogy Magyarországon élő, a valóságban létező érzés a hazaszeretet, a magyar választópolgárok fontosnak tartják, hogy mi az ország sorsa. Szuverénnek, önállónak szabadnak és függetlennek akarják megtartani hazájukat, erős, határozott a nemzeti kötelék a magyarok közt, és minden olyan politikai törekvés, amely ezt próbálja gyengíteni, az elutasításra talál – mutatott rá.

A Fidesz EP-delegációjának vezetője szerint valamifajta kooperáció, a nagy nemzeti célok érdekében történő együttműködés kialakítható lenne egy kétharmadnál is nagyobb parlamenti többséggel bíró kormányerő és egy egyharmados reprezentációval sem bíró ellenzék között abban az esetben, ha ebben a nemzeti minimumban meg tudnának egyezni.

Azonban Deutsch Tamás úgy látja, hogy a nemzeti gondolat, a nemzeti elkötelezettség, a hazaszeretet ügye iránti fogékonyság nem jellemzi a magyar baloldalt.