A Mi Hazánk a baloldali összefogást is leváltaná

A kormány leváltása mellett a baloldali ellenzék leváltása is célja a Mi Hazánk Mozgalomnak – mondta az ellenzéki párt alelnöke szerdán Budapesten.

Dócs Dávid a Parlament mellett, a Kossuth Lajos téren tartott sajtótájékoztatón úgy értékelt: az április 3-i országgyűlési választás és az utána történtek is megmutatták, hogy a baloldali összefogás egész egyszerűen alkalmatlan nemhogy kormányváltó erőnek, de még ellenzéknek is. Szerinte ezt mutatja az is, hogy a Jobbik és a DK képviselői nem vették át a nap folyamán a megbízóleveleket.

Kijelentette: a Mi Hazánk konstruktív ellenzéki szerepre törekszik, csak azért nem fog nemmel szavazni egy kormányzati előterjesztésre, mert azt a Fidesz terjesztette elő, mint ahogy azt a balliberális ellenzék csinálja.

Az alelnök szerint minden, a haza, a nemzet ügyét szolgáló dolgot támogatnak, akkor is, ha azt a balliberális oldal terjeszti elő. Az elmúlt 33 évben nem a mi hibánk, hogy még nem volt ilyen ötletük – jegyezte meg.

Dócs Dávid azt mondta, a Mi Hazánk fő célkitűzése, hogy alázatosan végezze a munkáját azzal a kétharmaddal szemben, amely a kormány negyedszeri túlhatalmát bebetonozza.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy miután a nap folyamán felvette parlamenti mandátumát, határidőn belül lemond Cserháthaláp polgármesteri tisztségéről, de gondoskodni fog róla, hogy a Nógrád megyei község a legjobb kezekbe kerüljön.

Jelezte, szeretne egy törvénymódosítást kezdeményezni, hogy – olasz mintára – az 500 fő alatti települések polgármestere lehessen országgyűlési képviselő is egyben.

Nyitókép: Dócs Dávid Facebook