Orbán Viktor: Vasárnap kell győznünk, nem szombaton vagy hétfőn

Ha összefogunk a legvastagabb falon is átmegyünk – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök székesfehérvári kampányútján ahol a választóknak ajánlotta Törő Gábor és Vargha Tamás képviselőt – számolt be az M1 híradója.

Orbán: Ne most kísérletezzünk!

A kormányfő úgy fogalmazott: Ne most kísérletezzünk, ne most próbálkozzunk, most inkább hagyatkozzunk a tapasztalatra, kiszámíthatóságra és hallgassunk kipróbált képviselőinkre.

„A békemeneten mondtuk ki, hogy a mi legnagyobb fegyverünk az összefogás, hogy mi egymásra számíthatunk, ez a mi igazi hátországunk. Azt mondtuk akkor október 23-án hogy harcolni fogunk, nincs annyi dollár, euró, hiába a liberális világsajtó, Gyuri bácsi összes aktivistája, meg a jóég tudja mennyi brüsszeli bürokrata, mi, ha összefogunk, a legvastagabb falon is át fogunk menni, így érkeztünk meg ide a mai napra.

Erősek vagyunk, nagyok vagyunk, szervezettek vagyunk, és elszántak vagyunk!”

– fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő a kampánygyűlésén kiemelte: „tizenhárom óránk lesz arra, hogy győzzünk vasárnap” reggel hattól este hét óráig. „Tanuljunk 2002 leckéjéből”, legyenek ott és tegyenek rá még egy lapáttal, hogy vasárnap nyerjük meg ezt a választást! – fogalmazott.

Közölte: sokan mondják, hogy az ellenfél csal. „Mi ebben a meglepő?” – vetette fel.

Olyan csalást azonban, mint amilyen most történik, „még sosem láttunk”, ez nyilvánvaló és egyértelmű törvénysértés – tette hozzá.

A kérdés úgy hangzik Magyarország számára az ukrajnai háborúval kapcsolatban, hogy háború vagy béke – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, Székesfehérváron, a kormánypártok kampányrendezvényén.

A kormányfő hangsúlyozta: azt gondolta volna, hogy Magyarországon pártállásra való tekintet nélkül mindenki a béke oldalán lesz majd. Azt gondolta, hogy mindenki azt fogja majd mondani: ez két másik nép háborúja, ez egy ukrán-orosz háború. Mi pedig magyarok vagyunk, ezért nekünk az a dolgunk, hogy ebből a háborúból kimaradjunk – tette hozzá.

Orbán Viktor kijelentette, csak a nemzeti oldal adja azt a választ erre a kérdésre, hogy ez két másik nép háborúja, Magyarországnak pedig ki kell abból maradnia. “A baloldal azonban úgy gondolja, hogy Ukrajna a mi háborúnkat vívja” – mutatott rá, hangsúlyozva: ez tévedés!

Ez nem a mi háborúnk, amiben mi semmit sem nyerhetünk, de mindent elveszíthetünk – jelentette ki. Azt is mondta: kimaradni úgy lehet, ha nem küldünk katonát, sem fegyvert és nem engedünk át fegyverszállítmányokat az országon.

A miniszterelnök hangsúlyozta: az ukrajnai háború kockázata összehasonlíthatatlanul nagyobb az 1999-es jugoszláviaival, mivel két hatalmas ország vívja, amelyek egyike atomnagyhatalom.

Az mostani helyzetben a nyugalom, a tapasztalat és a kiszámíthatóság aranyat ér, ne most kísérletezzünk – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Fidesz székesfehérvári kampánygyűlésén.

Orbán Viktor a nehézségek között azt említette, hogy az ország mögött van egy világjárvány, mellette egy háború és előtte egy egyre súlyosabb helyzetbe kerülő európai gazdaság.

Hozzátette: a kormány már látott néhány válságot, 2010 óta komoly erőpróbákat kellett kiállnia.

A Fidesz elnöke azt mondta, mindig is támogatta a kezdőket, miért ne jöhetne az Alföldről is bárki, aki úgy gondolja, átveszi az ország kormányrúdját, de ma „veszélyes időket élünk”. Azt javaslom a magyaroknak, ne most kísérletezzünk – közölte.

gyermekvédelmi népszavazás legalább olyan fontos, mint a parlamenti választás – mondta a miniszterelnök, a Fidesz elnöke pénteken pártja székesfehérvári kampánygyűlésén.

Orbán Viktor azt mondta: “világosan ki kell mondanunk vasárnap is, hogy az anya nő, az apa férfi, a gyerekeinket pedig hagyják békén, meg kell védeni a családjainkat. Meg kell állítani azt a genderőrületet, amely jól láthatóan egyre nagyobb bajokat okoz tőlünk nyugatra”.

Szerinte ez a népszavazás egy nagyon fontos kérdést hosszú időre elrendezhet Magyarországon.

“A gyerekek az egy vörös vonal”, nem szabad megengedi, hogy a gyerekek nevelésének jogát bárki elvegye a szülőktől – jelentette ki.