Egy hangfelvétel szerint tudatos „balhézásra” készülhet a baloldal a szavazókörökben

A jobbikos Lukács László György ecsetelte a baloldal stratégiáját azon a hangfelvételen, amelyet a Magyar Nemzet hozott nyilvánosságra.

A kedélyes nevetgéléssekkel tűzdelt hangfelvételen a Jobbik politikusa, Lukács László György arról beszél, hogy „abba a körbe, amelyik számol, vagy mondjuk Karcagon, ahol az egyes választókör számolja az összes ilyet,

oda olyan embert kell beküldeni, aki végig fogja balhézni akár az egészet”

– hangzott el Lukács László Györgytől, a Jobbik alelnökétől a Magyar Nemzet birtokába került felvételen. Ezzel a jobbikos politikus nyilvánvalóvá tette, hogy a baloldal feszültséget akar szítani a választás napján.

Emlékezetes, hogy Bajnai Gordon volt miniszterelnök még tavaly ismertette a 20k22 kezdeményezését, amivel a baloldal korábbi miniszterelnöke a Facebookon toboroz önkénteseket, akiket a választás napján a szavazókörökbe delegálhatnak. A független kezdeményezésként bemutatott toborzás mögött egy olyan alapítvány áll, amely Tordai Csaba nevére van bejegyezve. Tordai korábban államtitkár volt a Gyurcsány- és a Bajnai-kormányban, jelenleg pedig a budapesti Városháza egyik irányítója.

Egyébként a Bajnai-féle csoport végül 27 ezer önkéntest tudott összegyűjteni. Mint most kiderült, feladatuk lehet a „balhézás”, és nem az, hogy biztosítsák a választás törvényes lebonyolítását. Még januárban a Soros Györgyhöz is kötődő Unhack Democracy videókampányában baloldali hírességek – többek között Nagy Ervin, Lengyel Tamás és Nagy Zsolt színészek – buzdítottak arra, hogy minél többen jelentkezzenek szavazatszámlálónak.

Az Unhack Democracy támogatói között szerepel az Európai Unió, valamint a Friedrich Naumann Foundation for Freedom nevű alapítvány is. Utóbbi áll a liberális Német Szabaddemokrata Párt (FDP) mögött. Az Unhack Democracy két másik támogatójának, a European Cultural Foundation és a The German Marshall Fund of the United States főbb támogatói között pedig megtalálható Soros György alapítványa, az Open Society Foundations is.

Egyébként Bajnai Gordon nem csak az aktivistákon keresztül kíván beavatkozni a választásokba, mivel egy több mint egymillió fős adatbázist építhetett ki a baloldal a volt miniszterelnökhöz köthető DatAdat adathalász cégcsoport közreműködésével.

Kapcsolódó tartalom

Vélhetően ennek az adatbázisnak köszönhetően a napokban egy agresszív sms-kampányban a becslések szerint kétmilliónyi szavazót ért el a baloldal. Az adatbázis összeállítása azonban felveti az adatvédelmi szabályok megsértését, hiszen sokan – köztük kormánytisztviselők – kaptak névre szóló üzenetet, pedig semmilyen adatukat nem osztották meg a szivárványkoalíció pártjaival.

Kapcsolódó tartalom