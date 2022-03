Baloldal: A nemzetpolitikának konszenzuson kell alapulnia

A nemzetpolitika pártpolitika felett álló kérdés, ezért az egyesült ellenzék pártjai szerint a legfontosabb alapvetéseit a mindenkori kormánypártoknak és az ellenzéknek közösen kell meghatároznia, bevonva abba a civileket, a határon túli szervezeteket is – mondta szerdai online sajtótájékoztatóján az LMP frakcióvezetője. Keresztes László Lóránt célnak nevezte, hogy minden magyar megőrizhesse identitását. Fontosnak nevezte a kulturális esélyegyenlőséget, ezért a prioritások közé sorolta az oktatásügyet. A külhoni magyar szervezeteket partnernek kell tekinteni, így a pályázatok kiírásába is be kell vonni őket – hangsúlyozta.

Keresztes László Lóránt Fazakas Attilával, a Jobbik Magyar Állandó Értekezlet (Máért) szakbizottsági tagjával, az Egységben Magyarországért Nemzetpolitikai kabinetvezetőjével közösen ismertette nemzetpolitikai programjukat. Az LMP-s politikus az együttműködés pozitív példájaként emlékezett arra, amikor az Országgyűlés a pártja kezdeményezésére egyhangúlag állt a Székely Nemzeti Tanács régiókért indított kezdeményezése mellé. Keresztes László Lóránt célnak nevezte, hogy minden magyar megőrizhesse identitását. Fontosnak nevezte a kulturális esélyegyenlőséget, ezért a prioritások közé sorolta az oktatásügyet. A külhoni magyar szervezeteket partnernek kell tekinteni, így a pályázatok kiírásába is be kell vonni őket – hangsúlyozta. Fazakas Attila igazságos támogatáspolitikát szorgalmazott, emellett az elért eredmények, például a kettős állampolgárság és a külhoni magyarok szavazati jogának megtartását. E téren azonban megszüntetnék a különbségtételt a Nyugat-Európában élő magyarok és a külhoniak között. Szerinte a magyarországi gyűlöletpolitikát nem lenne szabad exportálni a külhoni magyarlakta területekre, ugyanakkor az egész Kárpát-medencében előre kell lépni a demográfiai problémák megoldása terén. Úgy fogalmazott, hogy míg a tömbmagyar területek „túltámogatottak”, addig a szórványban napról napra fogynak a magyar közösségek. Kijelentette azt is: a Máért-on vissza kell állítani a szórvány szakbizottságot, és az egész intézményt valódi döntéshozó szervvé kell tenni.