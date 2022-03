Kormányszóvivő: Amikor nagy baj van, akkor össze tudunk fogni

Hatalmas segíteni akarás van mindenkiben, egy olyan összefogás alakult ki, amire mindannyian büszkék lehetünk – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjújában Szentkirályi Alexandra. A kormányszóvivő beszámolt a menekülteknek nyújtott humanitárius segítségnyújtás eredményeiről, a magyar emberek összefogásáról, valamint a helyszíni látogatásai során szerzett tapasztalatairól. Kifejtette: a kormány arra törekszik, hogy a Magyarországra érkezők békére és biztonságra találjanak.

Óriási munka, óriási összefogás, amivel leginkább jellemezném, amit az elmúlt egy hónapban láthatunk. A humanitárius válság kitörésének veszélyére azonnal reagált a kormány, a civil és a karitatív szervezetek, valamint az önkormányzatok is.

Több millió ember menekült már el az ukrajnai harcok elől, közülük több mint ötszázezren Magyarország irányába – mondta Szentkirályi Alexandra, aki a helyszíni tapasztalatai alapján úgy véli: „elképesztő segíteni akarás van mindenkiben, egy olyan összefogás alakult ki, amire mindannyian büszkék lehetünk”. Hozzátette: „A magyar kormány a magyar emberekért felelős, az ő biztonságukat pedig azzal tudjuk elsősorban garantálni, ha kimaradunk ebből a háborúból. Az elmúlt egy hónap a bizonyíték arra, hogy a humanitárius válság kezelésén feltűrt ingujjakkal dolgozunk.

Mi a béke pártján állunk. Ezért is van, hogy nem küldünk katonákat és nem szállítunk fegyvereket Ukrajnába, ahogy azt sem engedjük, hogy a magyar–ukrán határon ez utóbbit bárki megtegye. Békében akarunk élni a hazánkban, és békét szeretnénk a szomszédságunkban is, hiszen a háború nemcsak az épületeket, de a lelkeket is rombolja. Sok személyes történetet hallgattam végig az elmúlt hetekben a bombázásokról, a hátrahagyott családtagokról, az állandó kétségekről. Ezek a tragédiák is csak tovább erősítik, hogy nem szabad belekeverednünk egy fegyveres konfliktusba”.

(Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

A kormányszóvivő szerint a „háború elől menekülők helyzete olyan, amihez nem lehet nem empátiával viszonyulni. Édesanyák, gyerekek, betegek és idősek állnak sorba, hogy egy biztonságos országba jussanak. Egy ilyen helyzetben mindenkinek kinyílik a szíve, ahogy az történt a magyar emberekkel is. A nézetkülönbségeket félretéve mindenki egy célért dolgozik: hogy a Magyarországra érkezők békére és biztonságra találjanak.”

Szentkirályi Alexandra szerint a kormány hat nagy magyar segélyszervezettel dolgozik szorosan együtt, amelyeknek hárommilliárd forint plusztámogatást adott, hogy a munkájukat még jobban tudják végezni.

Sok feladat van még. Ilyen például a gyermekek óvodai és iskolai elhelyezése, az egészségügyi ellátás megteremtése, vagy a munkalehetőség. A magyar egy munkaalapú társadalom, ezért a hazánkban maradókat abban is segíteni kell, hogy munkalehetőséget kapjanak. A Külgazdasági és Külügyminisztérium kidolgozta azt a rendszert, amin keresztül segítünk a menekülteknek, hogy kapcsolatba kerüljenek a legnagyobb hazai munkáltatókkal.

A kormányszóvivő az interjúban kifejtette: „Mindenkinek segíteni fogunk, függetlenül attól, hogy az illető ukrán, magyar, vagy épp egy Ukrajnában tanuló külföldi vendéghallgató. Morális kötelezettségünk a segítségnyújtás, de csak ismételni tudom: a magyar emberek érdekeit is szem előtt kell tartanunk, és mi nem keveredhetünk bele ebbe a fegyveres konfliktusba.”

Magyarország nemcsak az itt tartózkodó menekülteket segíti, hanem folyamatosan küldi Ukrajnába a segélyszállítmányokat. „A kormány eddig összesen kétmilliárd forint értékben nyújtott segítséget. Ennek egy részét, 1,35 milliárd forintot, a Hungary Helps programon keresztül, ami nemcsak Kárpátaljára, hanem belső ukrajnai területekre is érkezik.

A másik része pedig az a hatszázmillió forint, amit a Külgazdasági és Külügyminisztériumon át juttatunk el ukrán területekre. Ezek az egészségügyi eszközöktől kezdve a tartós élelmiszerekig sok mindent tartalmaznak. Emellett egy közös, európai uniós segítségnyújtás keretében a múlt héten küldtünk olyan egészségügyi eszközöket is, amiket kifejezetten Ukrajna kért. Folyamatosan nézzük, hogy miként alakul az ukrajnai helyzet, és ezeket a szállítmányokat tudjuk is sűríteni, amennyiben szükség van rá” – mondta. Elhangzott: a Híd Kárpátaljáért program segélyvonalára már több, mint nyolcszázmillió forint érkezett.