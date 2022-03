A baloldal zuglói jelöltje újabb korrupciós ügybe keveredett

Újabb, a baloldalhoz köthető zuglói korrupciógyanús ügyre derült fény, a Budapest 13. számú választókerületében induló Vajda Zoltán ugyanis korábban úgy vett részt a saját cége által megtartott angol nyelvi kurzuson, hogy akkor a nyelvet már nemcsak felsőfokon beszélte, de az egyik egyetemen még angolul is tanított. Ez azért lényeges, mert a jelölt cége angol nyelvi képzésre közel 3,4 millió forintos uniós támogatást kapott.

A teljesítést az teszi gyanússá, hogy az angolul felsőfokon beszélő baloldali jelölt neve a jelenléti íven a többi tanuló nevével együtt, a kurzuson résztvevő hallgatók számára fenntartott rovatban szerepel. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy Vajda Zoltán cége angol nyelvi képzésre közel 3,4 millió forintos uniós támogatást kapott.

Nem ez volt a zuglói balliberális jelölt első botránya.

A Gyurcsány–Bajnai-kormányok alatt vezető beosztású tisztségviselő volt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, illetve a Pénzügyi Stabilitási Tanácsnál, később pedig önkormányzati képviselő lett. Akkor robbant ki körülötte a másik botrány, amikor kiderült, hogy az ajánlóívén hamis nevek is szerepelnek. A tavaly őszi baloldali előválasztás után azonban Vajda Zoltán újságírói kérdésre válaszolva már azt mondta, „természetesen nincsen ilyen ügy”.

Vajda Zoltán most is a baloldali összefogás színeiben indul a XVI. kerületben és Zugló alsórákosi részén.

Zugló hemzseg a korrupciógyanús esetektől

Mint azt a hirado.hu is megírta: a gyanú szerint az MSZP-s Horváth Csaba polgármester több tételben, összesen több mint 250 millió forintot kapott 2017 és 2019 között a kerületi parkolást üzemeltető cég vezetőjétől.

De Zugló szocialista polgármestere azzal is a címlapokra került, hogy egy 1278 négyzetméteres telken fekvő, mediterrán hangulatú, négyszáz négyzetméteres villában él, aminek a kertjében Dél-Amerikában őshonos cserjepálmákat ültetett, amelyekhez még gázzal fűthető üvegházakat is építtetett. Az is kiderült, hogy a kerület előkelő kertvárosi részén van egy másik, a szocialista politikushoz köthető luxusvilla. Az ingatlan tulajdoni lapja szerint a több száz négyzetméteres ház tulajdonosai fele-fele arányban Horváth Csaba szülei.

A zuglói parkolási ügyben érintett lehet még Tóth Csaba és Molnár Zsolt szocialista országgyűlési képviselő, Baja Ferenc volt miniszter is. Az eddig napvilágot látott információk szerint Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója negyvenmillió forintot kapott, Horváth Csaba zuglói polgármester és Tóth Csaba kerületi országgyűlési képviselő minimum 250 millió forinton osztozott, Horváth pedig még ezen felül is kért három alkalommal hárommilliót. A kenőpénzeket átadó férfi Baja Ferencnek, az MSZP egykori nagyágyújának is kitömte a zsebét harmincmillió forinttal.

Ismeretes: Karácsony Gergely zuglói polgármestersége idején Fuzik Zsolt úgy nyerte el a kerületi parkolás működtetését, hogy több baloldali politikusnak is kenőpénzt fizetett. Fuzik annyira bevált a baloldali politikusok számára, hogy 2019 nyarán Molnár Zsolt szocialista képviselő is Fuzik cégének az útját egyengette egy fővárosi közbeszerzésben, amelynek tárgya a BKV informatikai rendszerének üzemeltetése volt. Baja Ferenc szocialista politikus szintén akkor került képbe, amikor Karácsonyt főpolgármesterré választották, 2019-ben.

„Baja említette, hogy jóban van a főpolgármesterrel, és felhatalmazása van arra, hogy informatikai kérdésekről tárgyaljon. Említette azt is, hogy Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes támogatását élvezi, aki fontos személy, mivel arról hozhat döntéseket, hogy milyen projekteket támogassanak, és honnan vonjanak el pénzt” – fogalmazott Fuzik a nyilvánosságra került vallomásában.

A zuglói parkolási ügyben zajló nyomozás eddigi adatai szerint 2016 áprilisától az év végéig 492 millió forint kár érte a „baloldali bűnszervezet” miatt a XIV. kerületet, míg a Városháza-gate miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda befolyással üzérkedés, hűtlen kezelés, csalás, hivatali visszaélés, vesztegetés és vesztegetés elfogadása gyanúja miatt nyomoz.

A Magyar Nemzet pedig arról tudósított, hogy Vajda személyes jó barátja és legfőbb támogatója, Csizmazia Ferenc helyi MSZP-elnök 16 millió forintért vásárolta meg az Albán utca 21. szám alatt található, közel ezer négyzetméteres telken álló, mintegy kétszáz négyzetméteres épületet, amit korábban a Gyurcsány-kormány adott el 19,2 millió forintért a helyi szocialistáknak, akik az ingatlant húszmillió forintért felújították. Az ügyben költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést a Fidesz kerületi frakcióvezetője.

Vajda szerint egyébként „Strukturális baj van a magyar nyugdíjrendszerrel, az első az az, hogy kevés a bevándorló”, de a kormány családtámogatási rendszerét is támadta, pedig annak ő maga is haszonélvezője, ugyanis igénybe vette a csok által nyújtott maximális 10 millió forintot és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását is.