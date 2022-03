Mediaworks: Politikai támadás ért jobboldali lapokat kevesebb, mint egy héttel a választások előtt

Hétfőn reggel hekkertámadás következtében elérhetetlenné vált több online jobboldali portál, mint például a Nemzeti Sport, a 888, a Metropol, a Figyelő, a Szabad Föld és a Mandiner. A Mediaworks Hungary a rendőrséghez fordul és feljelentést tesz.

Az online lapokon nem sokkal a leállás előtt az alábbi üzenet jelent meg:

„Ez a weboldal a kormányzati propaganda része! Elhozzuk az igazságot nektek! Kormányzati propaganda helyett független sajtót!”

Egyértelműen politikai hekkertámadásról van szó, hiszen a kicserélt szövegek helyén arról is lehetett olvasni, hogy Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt ígéreteiből már több tucat teljesült.

Emellett fontos megemlíteni, hogy a magyar sajtó ezen szegmense a baloldal számára számos kínos ügyet tár fel.

A mostani egyébként nem az első kibertámadás a jobboldali sajtó ellen. Legutóbb tavaly októberben tett kísérletet egy ismeretlen hekkercsoport bizonyos jobboldali portálok ellehetetlenítésére. Akkor az Origo, a most is érintett Mandiner, a Békemenetet szervező CÖF-CÖKA honlapja ellen, valamint a Magyar Hírlappal szemben is indult terheléses támadás. A mostani, politikai támadás elkövetői egyébként az Anonymous-csoport tagjaiként állították be magukat, bár azt nem tudni, hogy tényleg ők állnak-e az incidens mögött.