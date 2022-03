Elég csak egy komment – a baloldal kampányközpontja a szüleidnél is jobban ismer

Már egyetlen komment is elegendő ahhoz, hogy bekerüljünk a Márki-Zay Pétert anyagilag is támogató DatAdat adatbázisába. Az adathalász cég olyan algoritmusokat használ, amely révén szinte mindent megtudhat rólunk.

Bajnai Gordon és volt titkosszolgálati minisztere, Ficsor Ádám adathalász céghálója nem csak szakmailag segíti Márki-Zay Péter kampányát, de annak finanszírozásából is részt vállal.

Kapcsolódó tartalom

Megírtuk: Bajnai Gordon és Ficsor Ádám cégcsoportja ezer szállal kötődik az amerikai Demokrata Párt balszárnyához. A két egykori politikus 2009 óta ápol jó kapcsolatot az amerikai külüggyel. Az Ausztriában, Észtországban és egyéb államokban bejegyzett cégcsoport tevékenységének lényege: „profilozzák” a választókat. A volt titokminiszter, Ficsor Ádám erről egy ízben a következőket mondta: „És amit csinálunk, hogy egyfajta CRM-et építünk erre, ahol mi látjuk, kit mi érdekel, mik a témák.” A Magyar Nemzet kiderítette, hogy ez az úgynevezett CRM egy olyan ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer, amelybe – Patrick Frank, a DatAdat tájékoztatási igazgatója elmondása szerint – ha berakják az embereket, kategorizálni, csoportosítani tudják őket, hogy aztán különböző targetáló és hirdető eszközökkel megszólíthassák őket.

Ahogy Patrick Frank egy beszélgetésben fogalmazott:

„Minél többet kell tanulni az emberről, hogy aztán át tudd fordítani.”

A DatAdathoz hasonló vállalatok által alkalmazott, chatbotoknak nevezett algoritmusok a felhasználók számára érzékelhetetlen módon végzik az adatgyűjtést, például egy kvíznek vagy más játékos feladványnak álcázva azt. A válaszokból képesek feltérképezni a facebookozók politikai preferenciáit. Azt is megállapítják, kik azok a szavazók, „akik hajlandók egy lépéssel közelebb lépni a kampányodhoz”.

A Magyar Nemzet szerint Márki-Zay Facebook-oldalán több ilyesféle anyag jelent meg, s ha a felhasználó kitöltötte ezek valamelyikét, azzal automatikusan feliratkozott a baloldali jelölt levelezési listájára, és a Messenger alkalmazásban kap üzeneteket.

Utóbbiak akkor is aktiválódnak, ha a felhasználó akár csak egy kommentárt ír Márki-Zay valamelyik bejegyzéséhez. Megjegyzendő, hogy a kvízszerű feladványok az adatgyűjtés mellett propagandaanyagként is funkcionáltak, amelyben a hódmezővásárhelyi polgármester a politikai üzenetét „rejti el”.

Az is előfordulhat, hogy a botok ismerősnek jelölnek más felhasználókat, hogy ily módon gyűjtsék be a nem nyilvános adataikat. Megvizsgálják, mit kedvelnek és mit nem, az így összegyűjtött információt pedig politikai profilozásra használják.

Minél több az adat, a fejlett algoritmusok annál pontosabban tudják meghatározni, kinél milyen politikai üzenet megy át, mivel lehet őt megszólítani, választásra buzdítani vagy éppen távol tartani a szavazástól.

Ezt megkönnyíti, hogy valós időben is lehetséges elemezni és profilozni a felhasználókat a facebookos aktivitásuk alapján. Ennek a módszernek az alapját a magyarországi sajtóban is rendszeresen emlegetett Michal Kosinski, az adatalapú pszichológia egyik legismertebb alakja dolgozta ki a 2010-es évek elején. E modell szerint alig hetven like elemzése szükséges ahhoz, hogy az adott felhasználó viselkedését jobban kiismerjék, mint az illető közeli barátai, százötven like-nál már annyit tudnak az adott személy viselkedéséről, mint a saját szülei, háromszáz kedvelés felett pedig már többet, mint az illető élettársa.

Mindezt úgy csinálják, hogy számos adatot elemezve összefüggéseket mutatnak ki egyes tények között. Az egyikből még nem feltétlenül következik a másik, ám ha több ilyen összefüggést felkutatnak és kimutatnak egy adott személynél, akkor meglehetősen pontosan lehet következtetni a felhasználóra.

Az így célzott hirdetésekkel személyre szabott reklámokat és üzeneteket lehet eljuttatni a választókhoz. Bajnaiék esetében ez úgy nézhetne ki, hogy ha valaki sokat politizál és tetszenek neki Márki-Zay Péter üzenetei, akkor elsősorban az ilyen reklámokat juttatják el hozzá.