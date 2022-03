Önmagát cáfolta Márki-Zay Péter

Folyamatosan változtatja Márki-Zay Péter a véleményét. Az egyesült baloldal miniszterelnök-jelöltje szinte minden megnyilatkozásában ellentmondásba keveredik. Eddig csak a háborúpártiságában volt következetes, de aztán abban is meggondolta magát, és hirtelen egyetértett a kormánnyal.

Saját magát cáfolta Márki-Zay Péter

Márki-Zay Péter akár fél nap alatt is képes önmagának ellentmondani. Az Origo úgy fogalmaz: Márki-Zay Péter megint összevissza beszélt, este már letagadta, amit délelőtt mondott. Ellentmondásos nyilatkozataiból a portál összeállítást készített.

„Nagyon sok mindenben pont azt csináltam volna, mint Orbán” – mondta a kedden délelőtt megjelent videóban Márki-Zay Péter. A baloldal közös jelöltje a Jelen hetilap internetes oldalán az Ukrajnában zajló háborúról szóló kérdésre azt válaszolta: miniszterelnökként ugyanazt tenné, mint a jelenlegi kormányfő.

Míg a Jelennek adott keddi interjúban Márki-Zay azt hangoztatta, hogy ő ugyanúgy kezelné a szomszédunkban zajló háborút, mint Orbán Viktor miniszterelnök, addig az ATV Egyenes beszéd című, tegnapi műsorában kikérte magának a műsorvezető mondatait. A Kolozsvárról bejelentkező politikus azt állította, hogy másképp kezelné a válságot.

Márki-Zay azzal is védeni próbálta az egymást kioltó kijelentéseit, hogy azt hangsúlyozta: a háború kérdésében ugyanazt állította, mint Kunhalmi Ágnes egy bécsi előadáson. Ám az MSZP társelnöke ott úgy fogalmazott, hogy „Orbán Viktor jól váltott éles helyzetben, elfogadta a szankciókat, és úgy cselekedett, mint ahogy egy uniós és NATO-tagállamtól elvárják”. Miután ezzel szembesítették, a hódmezővásárhelyi polgármester a miniszterelnököt kezdte becsmérelni, egyebek mellett azt mondta, hogy Orbán Viktor volt már kommunista is, most pedig egy fasiszta pártállamot épít.

Márki-Zay az erdélyi magyarok körében mért katasztrofálisan alacsony támogatottságát javítandó utazott több romániai magyarok lakta településre, hogy az ott népszerű Orbán Viktor ellen kampányoljon. Fórumain fasisztának, illetve volt kommunistának nevezte a kormányfőt. Kijelentése azért is érdekes, mert a közelmúltban megtartott fonyódi utcafórumán épp Márki-Zay jelentette be, hogy a hatpárti ellenzéki szövetség képviseli a fasisztákat és a kommunistákat.

Az ATV műsorában az egyesült baloldal jelöltje azt állította: Orbán Viktor fegyvereket szállít az ukrajnai konfliktuszónába. Mint azt a hirado.hu is megírta: a kormány ettől azért zárkózott el, hogy hazánk ne sodródjon bele a háborúba, s a baloldal éppen emiatt bírálja a kormányt.

Márki-Zay a benzinárstopról is folyamatosan változtatja a véleményét. A Jelennek azt hangsúlyozta, hogy egyetért a döntéssel: „elismerem, hogy egyik napról a másikra nem lehet rázúdítani a magyar gazdaságra egy kontrollálatlan benzinárat. Ezért az árstopot fenntartanánk. Amíg a forint erősödésével nem tudjuk kordában tartani az árakat, addig a szabályozás fenntartásával lehet kezelni.”