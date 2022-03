Márki-Zay: Kelet helyett válasszuk a Nyugatot!

A Kelet helyett a Nyugat választását javasolja a választópolgároknak Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt, aki azt is kéri tőlük, hogy „gyújtogatóra ne bízzák a tűzoltást”, és az április 3-i országgyűlési választáson szavazzanak az ellenzékre. A baloldal jelöltje azt is kérte még a választóktól, győzzenek meg három embert, hogy április 3-án szavazzanak a valódi változásra.

Az ellenzéki politikus a Facebook-oldalán hétfőn közzétett videóüzenetében közölte, a következő napokban bejárják az országot és az ország háromezer településére viszik el ezt az üzenetet. Azt is kérte még a választóktól, győzzenek meg három embert, hogy április 3-án szavazzanak a valódi változásra. Háromezer település, három mondat, három ember, április 3-a – foglalta össze.

Úgy fogalmazott: „tizenkét éve volt az Orbán-kormánynak arra, hogy békében, az uniós forrásokból felzárkóztassa Magyarországot, ám a háború kihívása most egy olyan Magyarországot ért, amely továbbra is Európa második legszegényebb országa, lemaradva nemcsak Nyugat-Európa, hanem a régió országai mögött is.”

Megvan az erőnk és megvan a tervünk, hogy rendbe tegyük, amit ők elrontottak

– jelentette ki.

Márki-Zay Péter elmondta, az uniós források csak akkor jönnek, ha Orbán megy, a fejenként másfél millió forint lehívásához Magyarországnak szigorú korrupcióellenes szabályokat kell hoznia, csatlakoznia kell az európai ügyészséghez. Orbán Viktor szerinte ezt nem fogja megtenni.

Márki-Zay Péter közölte, ha az ellenzék alakíthat kormányt, Magyarország azonnal csatlakozni fog az európai ügyészséghez, lesz elszámoltatás, Magyarország nem lesz következmények nélküli ország.

Jelezte, készen állnak arra is, hogy öt éven belül bevezessék az eurót, és addig is erős forinttal és áfacsökkentéssel mérsékelik az árakat. Több ellenzéki ígéretet is megismételve szólt arról is: megoldják az üzemanyagválságot, támogatásokkal, stratégiai készletezéssel és adócsökkentéssel.

Kitért arra, ha nem akarják, hogy újabb százezrek távozzanak az országból, Európát kell idehozni, ez azonban Orbán Viktorral nem lehetséges, de az EU és a NATO segítségével igen. Hozzátette: ha az ország szövetségeseinek sorozatos elárulásával szemben, Magyarország az EU és a NATO hűséges tagja lesz, akkor Magyarországon nem lesz háború.

De béke csak akkor lesz, ha háborúskodás sem lesz, ha gyűlöletkampányok és hazugsággyárak sem lesznek. Márki-Zay hazugságnak nevezte, hogy az ellenzék katonánkat küldene Ukrajnába. Kijelentette: a NATO hűséges tagjaként annak álláspontját támogatják, márpedig a katonai szervezet nem küld katonákat Ukrajnába. Emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor ezzel kapcsolatos „hazudozásért” feljelentést tett az ügyészségen rémhírterjesztésért.