Berg Dániel, a Momentum politikusa is katonai felszereléseket küldene a háborúba

Mivel kellene számolni, ha valóban kialakítanának egy repüléstilalmi zónát?

Ukrán politikusok, köztük Volodimir Zelenszkij elnök is napok óta arra kérik a Nyugatot, hogy vezessenek be repüléstilalmi zónát. De mit is jelent pontosan a repüléstilalmi zóna, és mivel kellene számolni, ha valóban kialakítanák akár az ukrán főváros légterében? – teszi fel a kérdést a The Jerusalem Post összefoglalójának szerzője, Ben Zion Gad.