A baloldal már többször is kiállt az ukrajnai fegyverszállítás mellett

A fegyverszállítás mellett Márki-Zay Ismét az ukrajnai fegyverszállítás mellett érvelt Márki-Zay Péter – erről írt az Origo. A lap úgy fogalmazott: hiába tagadja Márki-Zay Péter, hogy fegyvert szállítana Ukrajnának, a zavaros nyilatkozataiban újra és újra visszatér a háborús retorikához. „Igenis Ukrajna az egy független állam, és az ukránoknak és az ott élő magyaroknak is joga van megvédeni magukat” – fogalmazott a napokban a baloldal miniszterelnök-jelöltje. Márki-Zay Péter csütörtöki lakossági fórumán Kiszomboron ismét azt fejtegette, hogy hazánknak fegyvert kellene küldeni Ukrajnába. A baloldal miniszterelnök-jelöltje azzal érvelt: szerinte ezzel védenék az ottani magyarokat is. Márki-Zay Péter az is elmondta, „hogyha mi az ukrajnai magyaroknak és ukránoknak adunk fegyvert, hogy megvédjék magukat az oroszoktól, akkor azt nem az ukrajnai magyarok ellen fogják használni, hanem az ő védelmükben”. Az Origo azt írta: Márki-Zay Péter újabb nyilatkozatából is egyértelmű, hogy miközben tagadni és vádaskodni próbál, a baloldal miniszterelnök-jelöltje kiáll az ukrajnai fegyverszállítás mellett és továbbra is háborúba sodorná hazánkat. „Önöknek a háborúról is folyamatosan hazudnak. Azt állítják a háborús uszítók, hogy mi küldenénk katonákat vagy fegyvert Ukrajnába” – Márki- Zay Péter a kiszombori fóruma előtt egy nappal a közmédiában még tagadta, hogy fegyvereket és magyar katonákat küldene a háborús térségbe. Pedig épp Márki- Zay Péter volt az, aki már a háború kitörése előtt katonai segítségnyújtásról beszélt a Partizán című internetes műsorban. Az ATV-ben pedig azt is egyértelművé tette, hogy nem zárkózna el attól sem, hogy Magyarország fegyvereket küldjön Ukrajnába. Álláspontját nemcsak itthon hangoztatta, a német Tagesspiegel című lapnak úgy nyilatkozott: „A fegyverszállításokat is támogatnám, amennyiben a NATO és az EU így döntene. Mindig a közös döntéseket követnénk”. A DK-s Rónai Sándor is hasonlóképpen vélekedett ezzel kapcsolatban – mint fogalmazott – „nagyon sajnálom a magyar kormány tegnapi bejelentését, miszerint mi nem segítünk 100 százalékig, hiszen más uniós tagállamok például fegyverek szállításával segítenek”. Gyurcsány Ferenc volt honvédelmi minisztere, Juhász Ferenc is ezen az állásponton volt. Csakúgy, mint az LMP-s Demeter Márta is. „Nekünk pedig azt gondolom, az ellenzéknek az a feladatunk, hogy megpróbáljuk kikényszeríteni” – fogalmazott Demeter Márta. A baloldalt támogató Iványi Gábor lelkész pedig a Népszavában állt ki a fegyverszállítás melllett. Arra a kérdésre, miszerint „Egyházi vezetőként támogatná, hogy fegyvereket szállítsunk Ukrajnának?” azt válaszolta: „Fogalmazzunk úgy: nem tiltakoznék ellene”. Közben Márki- Zay Péter feljelentést tett, mert szerinte álhírek terjednek róla. Nyilvánvaló, hogy katonák küldéséről, magyar katonák küldéséről soha nem nyilatkoztunk – mondta a baloldal miniszterelnök-jelöltje, pedig ő maga beszélt korábban katonai segítségnyújtásról. „Elindult egyfajta kármentés, hogy így fogalmazzak, hogy megpróbálnak teljesen máshogy fogalmazni, megpróbálnak teljesen más nézeteket hangoztatni, mint tették azt előtte” – erről pedig már Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője beszélt az M1 Ma reggel című műsorában. Kapcsolódó tartalom A baloldal katonákat és fegyvereket küldene a háborúba Márki-Zay Péter megfenyegette azokat, akik elmondják, hogy katonákat küldene Ukrajnába. A baloldal miniszterelnök-jelöltje feljelentette a miniszterelnököt, mert Orbán Viktor szembesítette korábbi kijelentéseivel. A baloldal felismerte, hogy a magyar társadalom többsége békepárti és nem szeretne belesodródni a háborús konfliktusba, ezért változtatott a kommunikációján. Erdélyi Rezső Krisztián kiemelte: a baloldal amellett, hogy hiteltelenné teszi magát, a kárpátaljai magyarokat is veszélybe sodorná. „Elemi érdeke én azt gondolom Magyarországnak, és ezt a kormány helyesen mérte fel, hogy Magyarországon keresztül a kárpátaljai magyarok által lakott területre ne érkezzenek be fegyverek, se semmilyen más olyan támogatás, ami magára vonhat esetleges orosz katonai akciókat, mert az Kárpátalján élő, a magyar, de egyébként ukrán embereknek az életét is kockára teheti” – hangsúlyozta az elemző. A magyar kormány álláspontja változatlan: Orbán Viktor miniszterelnök többször is megerősítette: Magyarország sem fegyvert, sem katonát nem küld Ukrajnának, mert hazánknak ki kell maradnia ebből a háborúból.