Varga Mihály: A magyar gazdaság jóval ellenállóbb, mint korábban

A magyar gazdaság ma jóval ellenállóbb a válságokkal szemben, mint 2010 előtt – közölte a pénzügyminiszter pénteken Tiszafüreden a kutyafelszereléseket gyártó K9-Sport Kft. új, ötezer négyzetméteres gyártó és logisztikai üzemének ünnepélyes átadásán.

Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaságpolitika a válság idején is bizonyított; a kormány célja mindig is az volt, hogy a gazdaság több lábon álljon. A miniszter kifejtette: a Nagyvállalati beruházási támogatási programmal azokat a cégeket támogatják, amelyek már bizonyítottak és képesek az elért teljesítményüket megtöbbszörözni. Ez növekvő exportteljesítményt jelent a cégnek, erősödő gazdaságot és bevételeket Magyarországnak, és több mint 400 magyar család megélhetését biztosítja a térségben – mondta. Kitért arra, hogy a 2015 óta működő programban már 250 fejlesztésről született megállapodás, amelyek összértéke meghaladja az 570 milliárd forintot. A támogatott beruházások csaknem 4 ezer munkahelyet hoztak létre országszerte – számolt be.

A pénzügyminiszter kiemelte: a magyar gazdaság sikeresen újraindult 2021-ben, de a járvány után az Ukrajnában zajló háború által előidézett gazdasági helyzet Magyarországot is nagyobb erőkifejtésre fogja ösztönözni. A magyar álláspont az, hogy a háború minél előbb érjen véget – hangsúlyozta, hozzátéve: a magyar kormány célja, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból. A jelenlegi bizonytalan, gyorsan változó világgazdasági környezetben Magyarország érdeke az, hogy a gazdaságpolitikában is higgadt, megfontolt lépéseket tegyenek – mondta. Jelezte, hogy olyan szankciókat fognak csak támogatni, amelyek nem a magyarokat sújtják leginkább.

A kormány gazdaságpolitikája bizonyított már növekedés és válság idején is – emlékeztetett Varga Mihály. Mint fogalmazott, a magyar gazdaság ellenálló-képességét erősíti, hogy Magyarország a leggyorsabban tudott a járvány után újraindulni. A magyar gazdaság tavaly rekordmértékű, 7,1 százalékos növekedést ért el, a kormány időben megnövelte a pénzügyi tartalékokat, a menekülteket is gond nélkül el tudják látni Magyarországon. Emellett javultak az egyensúlyi mutatók, a külföldiek kezében lévő államadósság 2010 óta a felére csökkent, 2021-et mindegyik hitelminősítőnél pozitív értékeléssel zárta a gazdaság, és a beruházási ráta az egyik legmagasabb az Európai Unióban. Szólt arról, hogy többen dolgoznak az országban, mint a rendszerváltozás óta bármikor. Ma 1 millióval több embernek van munkája, mint 2010-ben. Jelenleg mintegy 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon, de szeretnék, ha 5 millióra nőne ez a szám – fűzte hozzá.

A válság ellenére is öt helyet javított Magyarország a versenyképességi rangsorban – sorolta Varga Mihály. Rámutatott: a háztartások nettó pénzügyi megtakarításai jelentősen nőttek, és az állami vagyon 11 ezermilliárd forintról csaknem 20 ezermilliárd forintra emelkedett. Emlékeztetett: Magyarország történetének legnagyobb adócsökkentését tudták végrehajtani.

F. Kovács Sándor, Jász-Nagykun-Szolnok megye 3-as számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője, az áprilisi választáson a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje arról beszélt, hogy példaként szolgál a fiatalok számára is, hogy magyarok hoztak létre egy világmárkát, amellyel a magyar gazdaságot erősítik.

Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere (Fidesz-KDNP) elmondta: a befektetők kedvelt célpontjává vált Tiszafüred nemcsak a turisztika, hanem a gazdaság más szegmenseiben is. Hozzátette: hét évvel ezelőtt kezdődött a cég és a város kapcsolata, a vállalat egy hetvenes években épült elavult gyárcsarnok helyén új, korszerű üzemet hozott létre. A száz százalékban magyar tulajdonú vállalkozás társadalmi szerepvállalása is meghatározó – fűzte hozzá.

Sebő Gyula, a K9-Sport Kft. tulajdonosa elmondta: a Nagyvállalati beruházási támogatási programban a kormány több mint 135 millió forint vissza nem térítendő támogatással segítette a K9-Sport Kft. több mint 270 millió forintos gyártókapacitás-bővítő beruházását.

Megköszönve a kormány támogatását, elmondta: a JULIUS-K9 világszerte jól ismert márkanév. Beszámolt arról is, hogy a harmadik Tisza-vidéki gyártóközpontot adják át, a pénteken átadott beruházással hetven új munkahelyet teremtenek. Az MTI-nek elmondta: a vállalatnál több mint ötszázan dolgoznak.

A Julius-K9 céget 1997-ben alapították családi vállalkozásként, 2011-ben a Julius-K9 márkaképviselet már a világ 21 országában működött, egy évvel később az afrikai, arab, dél- és közép-amerikai országokban is nőtt az értékesítés. 2016-ban online kereskedelmi csapatot hoztak létre, a Julius-K9 Bt. jogutódjaként létrejött a JULUS-K9 Zrt.