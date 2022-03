A közmédiában mától három héten keresztül – szerdánként és csütörtökönként – lehetőséget biztosít az országos listát állító pártoknak, pártszövetségeknek, hogy élő adásban, 5 percben mutassák be választási programjuk fő gondolatait. Elsőként a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP-Magyarország Zöld Pártja, és a Párbeszéd Magyarországért Párt listavezetőjét Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely polgármestere ismertette a pártszövetség programját.

Törvényi kötelezettségén túl is biztosít médiafelületet a pártoknak a közmédia. Az országgyűlési választáson országos listát állító valamennyi párt ötperces bemutatkozási lehetőséget kap az M1 és a Kossuth Rádió reggeli műsorsávjában.

A pártok szereplési sorrendje megfelel a Nemzeti Választási Bizottság február 26-án tartott sorsolásának eredményeként a pártlisták szavazólapon való megjelenésének.

Ennek célja, hogy a közmédia felületet biztosítson ahhoz, hogy a magyar választópolgárok hiteles forrásokból ismerhessék meg minden induló párt és politikai szövetség programját, így a legszélesebb körű, kiegyensúlyozott információk birtokában hozhassák meg döntésüket április 3-án.

Elsőként Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért képviseletében a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP-Magyarország Zöld Pártja, és a Párbeszéd Magyarországért Párt listavezetője kapott lehetőséget programjuk ismertetésére.

Választás 2022 – A pártok bemutatják programjukat: Egységben Magyarországért

A politikus elmondta, hogy ő egy hétgyermekes, konzervatív, keresztény családapa. Állítása szerint ő hamarabb volt konzervatív, mint Orbán Viktor miniszterelnök. Elmondta, hogy 2010-ig támogatta a jelenlegi kormányfőt. Az Európa-pártiság, Putyin-ellenesség és az euró bevezetése is egyaránt fontos a politikus számára. A listavezető szerint egy kormányváltás után elszámoltatásra is szükség lesz.

Elmondta azt is, hogy Hódmezővásárhely polgármestereként eltörölte az ország „legmagasabb építményadóját”, továbbá visszafizették a település adósságállományának több mint a felét. Ingyenessé tették a város buszközlekedését.

Márki-Zay Péter szerint „háborús uszítók” állítják, hogy katonákat küldenének az orosz–ukrán háborúba, és újra elmondta azon állítását, miszerint „Orbán Viktor küld fegyvereket Ukrajnába”. A politikus azt is állította, hogy Orbán Viktor miniszterelnök brit kollégájának, Boris Johnsonnak azt ígérte, hogy katonai segítséget nyújt Ukrajnának.

A listavezető szerint korábbi kijelentéseibe „belemagyarázták”, hogy ő küldene katonákat a háborúba. Azt ígérte, hogy eltörölnék a kötelező védőoltást, a kötelező COVID-elleni oltást, európai minimálbért vezetnének be, és a minimálbért terveik szerint négy év alatt adómentessé teszik, továbbá megemelnék a Fidesz-kormány által visszavezetett 13. havi nyugdíjat. Márki-Zay Péter szerint független bíróságok lesznek. Nem csupán elszámoltatások lesznek ígérete szerint, hanem hisznek abban, hogy a bűnözőket börtönbe kell küldeni, hogy ne legyen következmények nélküli az ország. Megígérte továbbá azt is, hogy nem fizetőssé teszik az egészségügyet, hanem még a magánegészségügyet is ingyenessé tennék, hogy ezáltal csökkenjenek a várólisták. A tanárok, rendőrök és egészségügyi dolgozók bérének megemelése is elhangzott a választási ígéretek között. Elmondta továbbá, hogy azt szeretnék elérni, hogy a fiatalok ne menjenek nyugatra dolgozni.