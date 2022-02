Márki-Zay a háború elől menekülő kárpátaljai magyarok ellen hergel

A háború elől menekülő kárpátaljai magyarokat támadta a baloldal miniszterelnök-jelöltje. Márki-Zay Péter szerint „míg korábban át kellett jönniük a határon, hogy leadják a szavazatukat a Fideszre, most nem kell átjönni, mert már itt vannak”. A baloldali listavezető azt is mondta, hogy szerinte nagyon sok kárpátaljai magyar inkább oroszpárti lehetett. A Gyurcsány Ferenc vezette baloldal nem először támadja a külhoni magyarokat, korábban a kettős állampolgárság és a külhoniak szavazati joga ellen is felszólaltak.

A kárpátaljaiakat támadja Márki-Zay A baloldal miniszterelnök-jelöltje és szokásos kérdezője a háború elől menekülő emberek helyzetét is arra használta fel, hogy a határon túl élő magyarokat támadja. „Míg korábban át kellet jönniük a határon, aznap és a lakhatatlan ingatlanba bejelentkezett 200 egyikeként leadták a szavazatukat a Fideszre. Most nem kell átjönni, mert már itt vannak. Tehát hogy azok, akik átjöttek hatvanezren, azok jelentős része szerintem magyar szavazópolgár, tehát ők valamivel könnyebben fognak tudni szavazni” – fogalmazott a baloldali politikus. A Magyar Nemzet arra hívta fel a figyelmet, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje szerint a kárpátaljai magyarok közül sokan oroszpártiak. Márki-Zay Péter ugyanis a videójában azt mondta: Nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy nagyon sok kárpátaljai magyar inkább oroszpárti. A Magyar Nemzet ennek kapcsán úgy fogalmaz: nem ez az első eset, hogy Márki-Zay Péter embereket sérteget, de most már a kárpátaljai magyarokat kritizálja. A Márki -Zay Péterrel egy listán szereplő Gyurcsány Ferenc korábban is élesen támadta a határon túli magyarok szavazati jogát. A volt miniszterelnök egy alkalommal azt is mondta: nem szabad hagyni, hogy részt vegyenek az európai parlamenti választásokon. „Nincsen rendben, hogyha nyolcmillió képviseletének jogához csatlakozni kívánnak olyanok, akiknek országai nem tagjai az Európai Uniónak…” – mondta Gyurcsány. A baloldal 2002-ben sem tett másként. Akkor 23 millió román munkavállaló bevándorlásával riogattak, 2004-ben pedig óriásplakátokon, nagybetűkkel kiemelve buzdítottak arra, hogy a magyar választópolgárok szavazzanak nemmel a határon túli magyarok kettős állampolgárságára.