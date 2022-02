Magyar Nemzet: Két Gyurcsány is van a baloldali lista első tíz helyén

Hónapokig tartó viták után pénteken hivatalosan is bejelentette országos listáját a baloldal. A Magyar Nemzet azt írta: a lista hemzseg a Gyurcsány Ferenchez köthető személyektől, így nem túlzás azt Gyurcsány-listának nevezni. A sajtó arra is felhívta a figyelmet, hogy két Gyurcsány is bekerült az első 10-be, ilyenre korábban Magyarországon nem volt példa.

Gyurcsány-lista a baloldalon Összeállt a Gyurcsány lista – így foglalta össze a Magyar Nemzet a baloldal országgyűlési képviselőjelöltjeinek sorrendjét. A lap szerint figyelemre méltó, hogy a listán szereplő politikusok mindegyike kapcsolódik Gyurcsány Ferenchez és a volt miniszterelnök politikájához. Ahogy a lap fogalmaz: a listát vezető Márki-Zay Péter az elmúlt hónapokban megszólalásaival többször bizonyította, hogy Gyurcsány Ferenc elképzeléseit képviseli. A második helyen szereplő Dobrev Klára helyzete Gyurcsány Ferenc feleségeként egyértelmű. A harmadikként induló Karácsony Gergely az MSZP-SZDSZ-kormányok idején a Miniszterelnöki Hivatal tanácsadójaként dolgozott és családi cége is több tíz millió forint értékű tanácsadói megbízást kapott a Gyurcsány-kormánytól. Jakab Péter és Fekete-Győr András korábban Gyurcsány-ellenes politikusokként tűntek fel, pálfordulásuk után most a lista befutó negyedik és ötödik helyén szerepelnek. Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke, és Ungár Péter LMP-s képviselő szintén Gyurcsány-kompatibilis politikusok – teszi hozzá a Magyar Nemzet. Nyolcadikként Gyurcsány Ferenc neve olvasható a névsorban. Vagyis a lista első 10 neve között Gyurcsány-család két tagja is szerepel. Hogy a sajtóban csak Gyurcsány-listaként emlegetett névsort népszerűsítse, Gyurcsány Ferenc pénteken az ATV stúdiójában személyesen is megjelent. Holott – ahogy azt a műsorvezető megjegyezte – a DK elnöke hónapok óta nem járt ott. Gyurcsány Ferenc az első 15 helyből a listavezetőn kívül feleségét és saját magát emelte ki. A számok Gyurcsány Ferencnek kedveznek. A 45-ből ugyanis a DK kapta a legtöbb, összesen 14 helyet. Gyurcsány Ferenc újra nyíltan hirdeti, hogy ő a főnök a baloldalon – erről a XXI. Század Intézet elemzője beszélt az M1-en. Nagy Ervin rámutatott: Gyurcsány Ferenc most is bedarálta a baloldali koalíció pártjait. „Gyurcsány Ferenc gyakorlatilag 2020 óta következetesen azt állítja, hogy egy lista, egy miniszterelnök-jelölt és minden választói körzetben egy jelölt. És ha abból indulunk ki, hogy 2020 nyarán ezzel még sem a momentum, sem a jobbik, sem az lmp nem értett egyet, sőt, többször felmerült annak a kérdése is, hogy csak akkor működnek együtt ezek a pártok, ha Gyurcsány Ferenc nem lesz előkelő helyen ezen a listán, mert Gyurcsány Ferenc felett üvegplafon van, akkor mégiscsak elmondhatjuk azt, hogy végül Gyurcsány Ferencnek a forgatókönyve érvényesült” – mondta a XXI. Század elemzője. A szakértő hangsúlyozta: a lista névsorán kívül a programban is a DK mondanivalója dominál, a baloldalon így alig kellett egy év, hogy minden párt elfogadja a Gyurcsány-képletet.