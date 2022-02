Gulyás Gergely: Az ellenzéknek nincs olyan rendkívüli helyzet, ahol az ország érdeke számítana

A baloldali miniszterelnök-jelölt is elítélte az orosz támadást, Márki-Zay Péter szerint ezt a magyar kormány nem tette meg. Délelőtti nyilatkozatában arról már nem esett szó, hogy magyar katonákat kellene Ukrajnába küldeni. Arról viszont igen, hogy felfüggesztené a paksi bővítést. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint a baloldali politikusok felelőtlen nyilatkozatokat tesznek, ami veszélyes ebben a helyzetben – hangzott el az M1 Híradójában.

Veszélyes baloldali nyilatkozatok (Híradó, 2022.02.24. 20:15)

Nem zárta ki annak a lehetőségét Márki-Zay Péter, hogy Magyarország katonai missziót küldjön Ukrajnába – erről a Partizánnak korábban adott interjúban beszélt a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje. Később az ATV-ben is azt kijelentette: bármit megtenne, amit a nemzetközi katonai szövetség elvár.

A Momentum korábbi elnöke is hasonló véleményt fogalmazott meg. Fekete-Győr András a Magyar Hang felületén közzétett publicisztikában írta, hogy „elrettentés politikára van szükség”. Ebben, Márki-Zay Péterhez hasonlóan ő is arról értekezett, hogy fegyvereket is fel kell ajánlani az ukrán kormány számára.

Az orosz–ukrán háború csütörtök reggeli kirobbanása után néhány órával Márki-Zay Péter újabb ötlettel állt elő. Három és fél perces, rendkívüli online sajtótájékoztatóján arra szólította fel a kormányt, hogy hátráljon ki a Paks II szerződésből, ezzel a szankcionálva Oroszországot.

„Magyarország nem sodródhat bele az orosz–ukrán konfliktusba, a baloldal miniszterelnök-jelöltje mégis felelőtlen kijelentéseket tesz” – közölte Kovács Zoltán. A Nézőpont Intézet fórumán Márki-Zay Péter kijelentéseire utalva úgy fogalmazott:

az ellenzék hangzatos retorikája veszélybe sodorja pozícióinkat az orosz–ukrán konfliktushelyzetben.

„Olyan kijelentéseket tesz, amelyekkel Magyarország nemzetközi pozícióját sodorja veszélybe, és nemcsak igazságtalanságokat, hazugságokat mond, hanem mérhetetlen felelőtlenségről tesz tanúbizonyságot, mert ezekben a napokban, ezekben az órákban, amikor itt egy háború van kibontakozóban, egy szomszédos országban, az ilyenektől, még egy választási kampányban is leginkább tartózkodni kellene” – hangsúlyozta Kovács Zoltán.

A baloldal nincs tisztában felelőtlen kijelentéseinek súlyával – erről az Origo írt. A lap arra hívta fel a figyelmet, hogy Nyugat-Európában egy nap alatt ismét jelentősen emelkedett a földgáz ára, míg Magyarországon a magyar emberek továbbra is a rezsicsökkentett árat fizetik. Ha megtörténne, amit a baloldal követel, veszélybe kerülhet az orosz gázellátás.

„Áruló, elmeorvoshoz kéne mennie, valaki állítsa meg ezt a futóbolondot!” – a kommentelők darabokra szedték a Facebookon Márki-Zay Pétert miután megszólalt az ukrajnai háború kapcsán. Ebből ugyancsak az Origo gyűjtött össze néhányat, idézzük:

„Most mutasd meg, hogy nemhogy egy ország, egy pékség élére sem vagy való ember. És végtelen nullára csökkentette az ellenzék esélyét.”

„Az a politikus, aki népét háborúba keveri, főleg egy olyanba, ahol nem a hazáját támadják, az a halálba akarja küldeni a népet, haladéktalanul kell mondania, vagy örökre el kell távolodnia a politikából.”

„A kárpátaljai magyarok mellett ki kell állni, de az ukrán maffiaállam mellett nincs miért.”

Az ellenzéki nyilatkozatok nemcsak károsak és megalapozatlanok, hanem veszélyesek is

– mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Híradónak. Gulyás Gergely szerint a balliberális politikusok, ahogy korábban, úgy most is Magyarország érdekei helyett a saját hatalmi céljaikat tartották szem előtt.

„Az ellenzéknek nincs rendkívüli helyzet, ahol az ország érdeke számítana. Nincs olyan válsághelyzet, ahol Magyarország polgárai számítanak, csak a saját, öncélú hatalmi érdekeiket tartják szem előtt. Ami egyébként is felelőtlenség, de egy európai válsághelyzetben pedig különösképpen az” – hangsúlyozta a miniszter.

Gulyás Gergely közölte: a magyar kormány továbbra is garantálja a magyar emberek és Magyarország biztonságát.