Diploma nélkül vezetheti a BKV felügyelőbizottságát Hajnal Miklós

A magát közgazdásznak mondó diploma nélküli momentumos jó állást kapott a Karácsony vezette fővárosban.

Karácsony Gergely javaslatára az a Hajnal Miklós vezeti a Budapesti Közlekedési Központ felügyelőbizottságát, aki korábbi állítása ellenére semmilyen felsőfokú végzettséggel nem rendelkezik. Pedig Budapest Főváros Önkormányzatának egyik legfontosabb vállalata felügyelőbizottsága a törvényes működést és a takarékos gazdálkodást hivatott ellenőrizni.

Tavaly június óta az a Hajnal Miklós a felügyelőbizottság elnöke, aki noha többször is azt állította, hogy végzett közgazdász, nincs olyan szakirányú képesítése, ami egy ilyen jelentős feladar ellátására alkalmassá tenné. Sőt, bár többször is közgazdásznak mondta magát, kiderült, hogy semmilyen felsőfokú végzettséggel nem rendelkezik – írta a Magyar Nemzet az Index értesüléseire hivatkozva.

Mint az Index cikke kiemeli, Főváros köteles a BKK gazdálkodását ellenőrző felügyelőbizottságot működtetni, amelynek jogi, közgazdasági és pénzügyi, vállalatirányítási kérdésekben kell állást foglalnia. A felügyelőbizottság elnökének a feladata biztosítani, hogy szakmailag alapos, tényeiben és számaiban helytálló, teljes körű előterjesztések készüljenek a felügyelőbizottság számára.

Ráadásul Hajnal Miklós – aki felügyelőbizottsági elnöki minőségében havi bruttó 502 200 forint javadalmazásban részesül –

a saját önéletrajza szerint sem rendelkezik olyan komoly munkahelyi, vezetői tapasztalattal, ami megfelelő előszoba lehetett volna számára egy ilyen komoly megbízatáshoz.

A mindössze 26 éves Hajnal Miklós kinevezésének fonákságát mutatja az is, hogy a BKK felügyelőbizottságának elnökeként például annak a Draskovics Tibornak a munkáját kellene ellenőriznie, aki nála 40 évvel idősebb, jogi diplomával és adótanácsadói képesítéssel is rendelkezik. Draskovicsnak jelentős vezetői és munkatapasztalata is van. Volt banki vezérigazgató, nagy könyvvizsgáló cég vezetője, miniszterelnöki kabinetfőnök és miniszter, valamint az MVM elnökeként és nagy nemzetközi projektek irányítójaként is tevékenykedett.

Hajnal Miklós felügyelőbizottsági elnökké való kinevezése azért is volt szokatlan lépés a főpolgármester részéről, mert

korábban soha nem fordult elő, hogy diploma nélkül töltse be valaki ezt a tisztséget.

Előzőleg az Indexnek nyilatkozva Hajnal sajnálta, hogy közgazdászként hivatkozott magára. Tavaly novemberben az ATV Start című műsorában pedig arra a kérdésre, hogy a BKK felügyelőbizottsági posztjának feltétele-e a diploma, nemmel válaszolt.

Az Index a témában megkereste a fővárost, hogy megtudják: Karácsony Gergely miért nem tartja szükségesnek, hogy a BKK felügyelőbizottsági elnökének a korábbi évekhez hasonlóan legyen szakirányú felsőfokú végzettsége és a vezetői feladathoz illő munkahelyi, vezetői tapasztalata? Továbbá Hajnal Miklóst is keresték az ügyben, hogy megkérdezzék, mi alapján érezte magát megfelelően képzettnek a BKK felügyelőbizottságának vezetésére, és mit gondol arról, hogy ő az egyetlen diploma nélküli, aki ezt a szerepkört eddig betöltötte. Egyelőre a portál nem kapott választ a kérdéseire.

