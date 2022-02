Márki-Zay kulturpolitikusa felfüggesztené a kulturális beruházásokat

Minden beruházást föl kell függeszteni, a budai várban is, a Hajógyári-szigeten is, és az egész országban – mondta kulturális tervei kapcsán Inkei Péter, akit Márki-Zay Péter kért fel arra, hogy az ellenzék kulturális szakpolitikai vezetője legyen. Inkei amellett, hogy a szivárványkoalíció képviselőivel megalkotta a hat párt közös kulturális programját, jelenleg a Közép-Európai Egyetem (CEU) könyvkiadójának igazgatóhelyettese.

Az Indexben megjelent nagyintejúban Inkei Péter kifejtette, hogy jelenleg Magyarországon kulturális értelemben „törzsi háború” dúl. A szellemi-kulturális életben a szivárványkoalíció pártjai által szorgalmazott, és hatalomra kerülésük esetén megvalósítandó változások kapcsán elmondta:

„a jogi térfoglalást jogi eszközökkel kell orvosolni”.

Mindezt Inkei szerint „mindenképp” végre kell hajtani abban az esetben, ha győz a Márki-Zay által vezetett egyesült ellenzék. Példaként az „SZFE ügyét”, a Demeter Szilárd vezette Magyar Kultúráért Alapítványt és a Magyar Művészeti Akadémia intézményeit, vagyonát és jogosultságát említette, „amiket vissza kell venni”.

A Liget Prohekt részeként 2021-ben nyílt meg a Magyar Zene Háza

Hozzátette: a pályázatok elbírálása terén „tabula rasát csinálnánk”. „Az NKA-nál például vannak miniszter által delegált kurátorok valamennyi kollégiumban és a bizottságban is. A váltással az új miniszter kap jogot arra, hogy ezeket mind lecserélje”.

Inkei Péter az interjúban elismerte, hogy ami a kultúra területén az országban épült, az mind a Fidesz-kormányok idején jött létre, mint például a Nemzeti Színház, a Müpa, a Nemzeti Táncház, a BMC, legutóbb pedig az Eiffel Műhelyház, a Magyar Zene Háza, vagy éppen az Operaház felújítása.

Elmondta: a Márki-Zay vezette egyesült ellenzék választási győzelme esetén leállítanák a Liget Projektet. Mint fogalmazott: „nekünk most a legnagyobb kihívás a Homo sapiens hihetetlen arroganciája. Az ember térfoglalása a világban a természet és a többi faj kárára ugyanolyan elfogadhatatlan, mint a Fidesz fizikai térfoglalása. Mindenhova építeni kell valamit, utat, gyárépületet, és sehol nem marad a nyulaknak meg a bogaraknak semmi zöld. Ugyanez történik kicsiben ebben a városban, hogy ahol még maradt volna egy kicsike sívó homok az egykori Rákos-mezőből, még azt is mind le kell műkövezni. A Magyar Zene Háza is szétnyúlik, terebélyesedik”. Felrótta, hogy „témaparkot csináltak a ligetből. A liget azt jelenti, hogy fák, bokrok, növényzet. Ezek a játszóterek csodálatosak, de mind azt fejezi ki, hogy az ember nem bír magával. Nem az van, amit Orbán Viktor mondott, hogy minden gyerek érték, nem: minden négyzetméter, minden liter víz érték. Én ebből a szempontból szélsőségesen környezetféltő vagyok”. Hozzátette:

„Az biztos, hogy minden beruházást föl kell függeszteni, a budai várban is, a Hajógyári-szigeten is, és az egész országban”.

Inkei Péter az interjúban a Magyar Állami Operaház kapcsán arról beszélt, hogy szerinte nem látszik. „A Müpa igen, az Opera nem annyira. Az én szememben az működik, ami látszik a határon túlról is” – mondta az egyesült ellenzék Márki-Zay Péter által felkért kulturális szakpolitikai vezetője.

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója az Origoban válaszolt Inkei szavaira. Leírta: ” világ legnagyobb operadívája az Opera Zenekarával lép fel többször, a legnagyobb koncerten, a berlini Waldbühnén is. Nem látszunk? A Metropolitan tőszomszédságában játsszuk a Bánk bánt. Nem látszunk? Solymosi Tamás balettigazgató kidugja a kisujját, és legutóbb már csaknem ezren pályáztak a világ három kontinenséről bekerülni a Magyar Nemzeti Balettbe. Nem látszunk?

Az Opera Énekkarát a világ legjobb operakórusának választják Londonban. Nem látszunk?

Marton Éva énekversenyére ömlenek a külföldi fiatalok, köszönteni meg a legnagyobb mai tenor érkezett. Nem látszunk? Eötvös Péter, a világ ma legtöbbet játszott kortárs operaszerzője megírja első magyar nyelvű színpadi művét – nekünk. Nem látszunk? Menzel, Holten, Purcarete, Michieletto, Hilbrich, Barkatov rendezései mentek, Kylian, van Manen, Eyal, Forsythe, Malandain, MacMillan, Ekmann, Lightfoot és mások koreográfiái, gyakran személyes jelenléttel. Nem látszunk? Placido Domingo lemezeket vesz fel az Eiffelben és jön megnyitni az Operaházat. Biztos, hogy nem látszunk????”