Kétnapos frakcióülést tart Balatonfüreden a Fidesz-KDNP. Az országgyűlési választás, valamint a gyermekvédelmi népszavazás kampánya mellett, a parlament tavaszi ülésszakát is megvitatják a képviselők. A legfontosabb programpont most is Orbán Viktor miniszterelnök beszéde lesz, a kormányfő fontos politikai feladatokat határozhat meg a jövőre nézve.