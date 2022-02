Márki-Zay: Határidőre biztosan meglesz a teljes ellenzéki közös lista

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje az ATV-ben azt mondta, valójában másra gondolt, amikor kijelentette, hogy az ellenzéki szövetségben külön-külön képviselik a fasisztákat és a kommunistákat, és akkor is, amikor a nőket sértegette keresztrejtényfejtős mondatával. Mint mondta, nem biztos, hogy a héten összeáll, de határidőre biztosan meglesz a teljes ellenzéki közös lista, ám mindezt „lényegtelen kérdésnek” minősítette. Február 25-én a programot is bemutatják, amelyet most még kommunikálható formába kell önteni.

Márki-Zay Pétert az ATV Egyenes beszéd című műsorában egyebek között újabb botrányos mondatairól, a Závecz legfrissebb kutatásáról és a közös listáról, elsőként pedig Róna Péter államfőnek jelöléséről kérdezték. Utóbbiról a baloldal miniszterelnök-jelöltje azt mondta: azért esett Róna Péterre a választás, mert mögötte alakult ki a teljes konszenzus. Róna kiváló jogász, aki a devizahitelesekért sokszor felemelte már a hangját, ami azt mutatja, hogy egy nagy csoportot tudott megszólítani – tette hozzá. Kapcsolódó tartalom Márki-Zay Péter: Mi a kommunistákat és a fasisztákat külön képviseljük Márki-Zay Péter szombaton a jobbikos Steinmetz Ádámmal Fonyódon tartott fórumot, ahol kifejtette, hogy ő nem tudja követni Orbán Viktor „politikai irányváltásait”, ezért a „szivárványkoalícióban” ők külön képviseletet tartanak egyes ideológiáknak. Márki-Zay korábban Fonyódon úgy fogalmazott, hogy „azt, amit Orbán Viktor egy személyben megtestesít, ezt a szivárványkoalíciót úgymond, a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük”. A hódmezővásárhelyi polgármester szerint ő nem is ezt mondta, mert másra gondolt. A kijelentését úgy magyarázta: egyértelműen arra utalt, hogy Orbán Viktor „mi mindent képvisel”, a miniszterelnök ugyanis „eljutott a kommunizmustól a fasizmusig”. Ezután Márki-Zay tagadta, hogy sértegette volna a nőket a keresztrejtvényfejtéssel kapcsolatos kijelentésével. „Nyilvánvalóan nem helyesírást akartam mondani, hanem írásképet, az írásképéből látszott. Bocsánat, egy keresztrejtvényben elég nehéz helyesírási hibát véteni, ezt az intelligens emberek tudják. De tételezzük fel, tehát írásképről van szó: miért gondolja az ember valakinek az írásképéről, hogy nő? Nem azért, mert rondább, épp ellenkezőleg” – fejtegette. Szerinte a Fidesz propagandájának a része az, hogy erre egy hadjáratot felépít. Márki-Zay elárulta, nagyon optimista azzal kapcsolatban, hogy legyen vita közte és Orbán Viktor között. Mint mondta: reméli, a Fidesz szavazói sem fogadják el „azt a megaláztatást”, hogy az ő jelöltjük gyáva, és nem áll ki vitázni. Szerinte azt, hogy vele nem érdemes kiállni vitázni, a miniszterelnök adja a szavazók szájába, ami szintén egy kifogás. Kijelentette azt is, hogy Závecz Research februári kutatása, amely a tavaly kirajzolódó enyhe ellenzéki előny után kétszázalékos Fidesz-vezetést mutat, nem arra utal, hogy „nyílik az olló”, az ellenzék gyengült, a Fidesz pedig erősödött. Az ellenzéki kormányfőjelölt úgy látja, most, hogy elindult a kampány, a legtöbb ellenzéki körzetben előbb összeszedték az aláírásokat, mint a Fidesz, emellett minden településen, ahol jár, sok ember megy oda hozzá, a fideszes városokban is mosolyognak rá, kedvesek az emberek, szerinte ebből is az látszik, hogy verhető a Fidesz. „Ezer ember ott volt Pécs főterén” – indokolta Márki-Zay, hogy a mérések ellenére miért optimista. Hozzáfűzte: soha nem volt még olyan, hogy egy adománykérő e-mailre egy nap alatt több mint húszmillió forint jöjjön be, szerinte óriási dolog, hogy az emberek reagálnak, rengeteg aktivista jelentkezik. Kijelentette: meglesz a húszezer szavazatszámláló is a választásokra. Legutóbb 17 ezres számot kommunikáltak, de úgy érzi, már a húszezer felé járhatnak. Szóba került a közös lista és a három roma jelölt is, ügyükben úgy tűnik, a hatpárti koalíció enged. A Jobbik, a Párbeszéd és a Momentum befutó helyre teszi egy-egy roma származású jelöltjét. Márki-Zay szerint mindhárom politikus személye megfelel az elvárásainak. A teljes közös listáról elmondta: nem tud garanciát vállalni, hogy a héten összeáll a végleges baloldali lista, csak arra vállal garanciát, hogy határidőre meglesz, ám mindezt lényegtelen kérdésként értékelte. Kiderült az is, hogy a Partizánban tévesen mondta azt Márki-Zay, miszerint ezen a héten lesz az ellenzéki program bemutatója, valójában február 25-én kerül arra sor.