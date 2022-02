Róna Pétert bírálta a volt jegybankelnök

Erkölcstelen figurának titulálta Róna Pétert, az egyesült ellenzék köztársasági elnökjelöltjét Simor András, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke.

A Gyurcsány Ferenc vezette egyesült ellenzék Iványi Gábor, Elek István és Róna Péter közül utóbbit kívánja Áder János jelenlegi államfő utódjaként a Sándor-palotában látni.

Róna Péter jelezte, hogy elfogadja a hat párt felkérését.

Simor András, aki Járai Zsigmond után és Matolcsy György előtt, 2007 és 2013 között volt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke,

Róna Pétert Facebook-oldalán „teljesen erkölcstelen figurának” nevezte.

A Világgazdaság tudósítása szerint bejegyzése végén ezt írta: „El sem tudom képzelni, mit jelent ez a hír az ellenzéki összefogás egészére nézve”. Simor szerint „a kétezres években volt szerencsém egy könyvvizsgálással is foglalkozó nagy nemzetközi tanácsadó céget vezetni. Azalatt a hét év alatt, amíg ott voltam, egy esetben mondtuk azt, hogy egy ügyfél mérlegét nem írjuk alá, és inkább lemondunk a megbízatásunkról. Az ok az volt, hogy olyan összegeket számoltak el bevételként, amelyek nem voltak valósak, így a pénzügyi beszámolójuk nem a valóságot tükrözte” – folytatta a volt jegybankelnök, aki meg is nevezte a vállalkozást: ez a NABI volt, amelynek igazgatósági elnöki posztját Róna Péter töltötte be.

A bejegyzéshez Békesi László, a szocialisták egykori pénzügyminisztere is csatlakozott, kijelentve, hogy:

Róna egy ellentmondásos, gátlástalanul törtető figura.

Simor András bejegyzéséről Róna Péter a Spirit FM Aktuál című műsorában elmondta: azóta rossz a viszonyuk, hogy a devizahitelezés és a monetáris politika kapcsán eltérő álláspontot képviseltek.

Róna Péter teljes mellhosszal felsorakozott Márki-Zay Péter mögött, tavaly évvégén Orbán Viktornak a helyreállítási alap kapcsán lefolytatott brüsszeli tárgyalásait követően mégis azt mondta, hogy amit a magyar miniszterelnök elért, „az talán csak Talleyrand-nak az 1814. évi bécsi kongresszuson aratott diplomáciai sikeréhez fogható, amikor nem sokkal Napóleon veresége után visszaállította Franciaország helyét az európai politikai rendszerben”. A Megbeszéljük című rádióműsorban Bolgár György kérdésére kijelentette: „Orbán Viktor egy teljesen vert helyzetből tudott elképesztő eredményt kihozni”.