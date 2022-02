„Virágozzék minden virág!” – a független jelölteket és a kispártokat is megtolják a tudatos választók

Alig kezdődött el a 2022-es országgyűlési választások kampánya, máris kezd kiépülni egy vokskapcsolati háló. A tudatos választók aktív alakítók kívánnak lenni a pártok küzdelmében a hirado.hu-nak nyilatkozó politikai elemző szerint, aki kifejtette, hogy mind a jobboldali, mind az előválasztással elégedetlen baloldali szavazók meglepetést okozhatnak még február 25-ig az egyéni választókerületekben.

Február 12-én szombaton kezdődött meg hivatalosan a kampányidőszak, és a Fidesz–KDNP jelöltjei már mind a 106 egyéni választókerületben összegyűjtötték a szükséges ajánlásokat az április 3-i országgyűlési választásokra az induláshoz. De néhány óra alatt gyűjtötték össze a szükséges aláírásokat a Mindenki Magyarországa Mozgalommal induló baloldali képviselőjelöltek is. A választókerületekben tehát az ajánlások gyűjtése a nagyobb pártoknak nem jelentett különösebb akadályt, ugyanis mindössze 500 választópolgárt kellett találni, akik ajánlásukkal támogatták a jelöltjeket. Nem így a kisebbek és függetlenek, akik még versenyt futnak az idővel.

Több jelöltet is támogathatnak a választók

Az ajánlások során az érvényes szabályok értelmében a választó nemcsak egy jelöltet támogathat, hanem akár többet is. Azonban arra érdemes figyelni, hogy egy jelöltet csak egy ajánlással, aláírással támogathat a választópolgár – ismertette az ajánlások menetét az elemző, aki azerint

a tudatos választók így törvényesen erősíthetik fel a kisebb pártokat és a független jelölteket, hozzásegítve ezzel őket az induláshoz a választásokon.

A választópolgárok gyakorlatilag „képviselőjelölt-jelölteket” ajánlhatnak most a februári időszakban, hiszen csak akkor lesz majd valakiből hivatalos jelölt, ha sikerül összegyűjtenie nagyjából két hét alatt 500 érvényes ajánlást a körzetében, és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nyilvántartásba is veszi, tehát hitelesít azt.

Február 25-e 16 óra sorsdöntő lesz

Hivatalosan a jelöltet legkésőbb 2022. február 25-én 16 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes (az indulás helye szerinti) országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnál, tehát még február 25-én is küzdhetnek a választók ajánlásáért, így az országgyűlési választáson való indulásért a jelöltek. Ez az időpont, azonban sorsdöntő lesz sok jelölt esetében.

A szakértő szerint ugyanis jelentős azon szavazók száma, akik aktív alakítók kívánnak lenni a pártok küzdelmében, így például a kormánypárti szavazók egy része nagy valószínűséggel a „Virágozzék minden virág!” – elv alapján,

a másodlagos pártpreferenciájukat a kispártok és a függetlenek irányába is kifejtik, és amennyiben több jelöltet is ajánlanak, az a baloldal közös jelöltje rovására fog megtörténni. Tehát nem elrugaszkodott azt állítani, hogy sokan így is segítik majd pártjukat. De azon baloldali szavazók is élni fognak a több ajánlással, akik elégedetlenek a baloldali előválasztás eredményével, és függetlenként favorizáltjuk támogatható a jelenlegi időszakban. Ezzel részben korrigálhatják a számukra elfogadhatatlan előválasztási eredményt.

Mint azt a hirado.hu is megírta, a Real-Pr. 93 Kft. legfrissebb közvélemény-kutatási eredménye szerint a biztos pártválasztók esetében a Fidesz–KDNP-nek már hibahatáron túli az előnye a baloldali közös listával szemben. A kormánypártok 54 százalékon, a baloldali közös lista 41 százalékon, míg a Mi Hazánk Mozgalom és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyaránt két-két százalékon áll.

A Gattyán György által verbuvált Megoldás Mozgalom a közvélemény-kutatók előtt egyelőre még mérhetetlen támogatottsági értékkel bír. Ugyanígy, alacsony szintet hoz a Szanyi Tibor nevével fémjelzett Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom, amely baloldali politikát képvisel, azonban elhatárolódik a Márki-Zay Péter és a Gyurcsány Ferenc nevével fémjelezhető egyesült baloldaltól. Mindkét párt azt üzente a választóinak, hogy jelentős tartalék erőforrásai vannak. A szakértő szerint

érdemes figyelni arra is, hogy az egyéni választókörzetekben olyan jelöltek nevei is felbukkanhatnak, akik korábban az egyesült ellenzék előválasztási versenyén is indultak, ám azon elbuktak.

Most közülük többen is független jelöltként próbálhatják megméretni magukat az áprilisi választásokon. Erre nagyjából még tíz nap áll rendelkezésükre. A február 25-én leadott ajánlásokat a választási irodák három napon belül ellenőrzik, tehát 25-e után érdemes lesz arra figyelni, hogy „mennyire jött be azok szándéka, akik ajánlásukkal besegítik a küzdelembe a kispártok jelöltjeit és a függetleneket.

