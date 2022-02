Márki-Zay szerint a kommunistákat és a fasisztákat is képviselik a baloldali összefogásban

Márki-Zay Péter a hét végén egy fonyódi fórumon beszélt erről, ahol Steinmetz Ádám is ott állt a baloldal miniszterelnök-jelöltje mellett. A jobbikos parlamenti képviselő nem akarta kommentálni Márki-Zay szavait, a Magyar Nemzetnek azt mondta: mindenki feleljen a saját szavaiért. Közben a baloldal miniszterelnök-jelöltje közölte: ő Munkáspártra és a Mi Hazánkra gondolt, amikor kommunistákról és fasisztákról beszélt. Elemzők szerint ezzel is csak a vállalhatatlan kijelentését próbálja utólag elmismásolni – számolt be az M1 Híradó.