Kovács Zoltán: Orbán Viktor egyáltalán nem célzott Magyarország uniós kilépésére

„Jóllehet a miniszterelnök kitért a Magyarország és az Európai Unió kapcsolatában lévő kihívásokra, nyilvánvalóan nem mondta azt, amit a dpa német hírügynökség címe állít” – szögezte le az államtitkár, hozzátéve, hogy a legjobb bizonyíték erre magának a miniszterelnöknek a beszéde, amelyből több helyen idézett is.

This DE press got it wrong. PM Orbán didn’t hint at leaving EU. On the contrary, he said: “We, for our part, want to keep the EU together… the EU only has a future if we can stay together.” Behold, the German fake news factory at work (cc: @dpa_intl )https://t.co/vDk5mlsC6d

