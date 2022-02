Legyen minden jobb! Véget érhet az ellenségeskedés a vírusokkal, közzétette programját a Kétfarkú Kutya Párt

Miközben keveset hallani arról, hogy a választáson induló pártok milyen programmal kívánják megszólítani a polgárokat, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) nem volt rest, és egy komplett írásos dokumentummal állt ki a nagyközönség elé. Ebből kiderül, mire számíthat Magyarország, ha ők kerülnek kormányra.

A Kutyapárt gazdaságpolitikája az általános és teljes adócsökkentésen, valamint a sör ingyenessé tételén nyugszik. Ez utóbbi a határon belül és a határon túli magyarokra vonatkozik.

A határon élő magyarok pedig ötven százalékos kedvezményt kapnak. Úgy vélik, e két intézkedés „hatalmas összegeket szabadít fel a gazdaságban”, amiből még űrrepülőteret is építhetnek. A nem várt kiadásokat az örök élet meghosszabbításából kívánják fedezni. Megoldást találtak az államadósságra is, amit kisorsolnak a lottón.

Közlekedéspolitikájuk legfontosabb elemeként megkezdik a Sopron-Záhony metróvonal építését. Annektálják New Yorkot, és az ottani metróhálózatot átszállítják a magyar városok alá. Lényeges pont, hogy rendbe hozzák és a későbbiekben bolygóközi űrkikötővé alakítják az elmúlt években méltatlanul elhanyagolt szegedi Rózsa Sándor Űrállomást. A repülőforgalmat rendeletileg a Föld alá vezetik. A repülőgépek nyomán kialakuló járatokban újabb metróvonalakat építenek, illetve itt helyezik majd el a felesleges munkanélkülieket és a gepidákat, akik az elmúlt években különösen sok gondot okoztak.

Az MKKP tisztában van azzal, hogy a gazdaság mellett az egészségügy helyzetének javítása is kulcskérdés. A program erre is kiemelt hangsúlyt helyez, s miután szakértők bevonásával dolgozták ki, ezért a vasutasok véleményét is tükrözi. Úgy fogalmaznak, hogy miután megnyerték a választásokat, megvalósítják egészségpolitikai programjukat és garantálják az örök életet a teljes lakosságnak, valamint a határon túli magyaroknak, „felvállalva akár a környező országok ellenkezését és az ebből fakadó esetleges konfliktusokat is”. Megígérik: megszüntetik a betegségeket. Ezt követően az orvosok életkortól függetlenül mind nyugdíjba mehetnek, amiért már érdemes lesz hazatérni külföldről is, így véget ér az orvoshiány.

Betegségeket ezután kizárólag iskolai és munkahelyi hiányzás érdekében lehet majd igényelni. A betegség eltűnésével véget érhet az ellenségeskedés a vírusokkal, akiknek választójogot adnak, s ezáltal újabb intelligens lényeket tudnak bevonni a magyar adórendszerbe.

Alapvető követelésük még, hogy a stadionokat azonnal alakítsák át lélegeztetőgépekké, a lélegeztetőgépeket pedig stadionokká, s kormányra kerülve ezt rövid időn belül meg is tennék. A kutyapártiak fenntartanák a hálapénz intézményét.

Prevenciós és mentálhigiénés programjuk lényeges eleme, hogyan lehet visszafiatalodva élni örökké és mi az egyetlen megoldás az unalmas örök élet problémára. Befoltozzák az ózonlyukat, megnövelik a Nap élettartamát, eltérítik a Föld felé tartó minden második meteoritot, megállítják a globális klímaváltozást, csökkentik Azerbajdzsán károsanyag kibocsátását, aztán elmennek nyaralni.

Energiapolitikájuk fontos eleme, hogy a lakosság elektromos-áram ellátását a paksi atomerőmű által termelt energiával meghajtott lámpákkal megvilágított napelemek révén képzelik el. Paks 2-t egy uszályra építik meg.

A hűtés is könnyebb így, és ha esetleg probléma adódna, egyszerűen átvontatják Szevasztopolba. Újdonságként fogalmazzák meg, hogy a fotonteleportálás megnyitotta az utat a földalatti napelemek előtt, így végre hatalmas napelemfarmokat lehet építeni Magyarország alá.

Ellenzik a favágásokat a városokban, támogatják az ültetéseket, ugyanis semmi más nem képes olyan jól fellazítani a talajt a mélygarázsoknak, mint a fák – vélik.

Az időjárás viszontagságaira is megoldásokat kínálnak. Terveik szerint nyáron kellemes, 20-25 fokot vezetnének be enyhe szellővel és simogató napsütéssel. Telente pedig egységes hótakaró borítaná az országot, kivéve az utakat. Időjárás-politikájuk további fontos eleme Thojj numíbiai esőisten importálása a Homokhátságra, és Mraznuk eltévedt svéd viharisten kiűzése az országból.