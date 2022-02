Gyurcsány tartotta meg először évértekelőjét a baloldalon

A baloldalon Gyurcsány Ferenc tartott elsőként évértékelőt – a DK vezetője szerint az ellenzék kész a kormányzásra, és ismét világossá tette, hogy egyértelműen a saját pártjának szánja a vezető szerepet. A pénteki évértékelőjében gondosan kerülte a kormányzása idején történteket – így a 13. havi nyugdíj eltörlését, a megszorításokat, az iskola- és kórházbezárásokat és az elbocsájtásokat – hangzott el az M1 híradójában.

Gyurcsány Ferenc évértékelője

A Demokratikus Koalíció erzsébetvárosi kampánystandjától jelentkezett szombat reggel élőben Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalon: „Itt vagyunk, doktor Oláh valaki ennek a választókerületnek a jelöltje…” – mondotta a volt miniszterelnök, aki láthatóan nem volt biztos benne, hogy is hívják saját pártja választókerületi jelöltjét.

Gyurcsány Ferenc pénteki évértékelő beszédében arról beszélt: Szerinte készen állnak a kormányzásra.

A baloldali pártvezetők közül elsőként, napokkal közös miniszterelnök-jelöltjük előtt tartott meg.

„Ez egy koalíciós kormány lesz és ebben több lesz a vita és ebből a vitából önök is fognak kapni és őszintén szólva ezt jónak gondolom” – fogalmazta meg véleményét Gyurcsány Ferenc.

Kapcsolódó tartalom

Az ellenzéki pártok között elfoglalt vezető szerepét a szónoklattal is egyértelművé tette. Gyurcsány Ferenc többször arra utalt: Ha kormányra kerülnének, a DK lenne a baloldal meghatározó ereje.

„Nem kell félni, nem fog fájni”

Eltörölt 13. havi nyugdíj, adóemelések, csőd szélére vitt ország, rendőrterror – Gyurcsány Ferenc vezetésével ismét ez a baloldali program várna a magyar emberekre – az évértékelő után erre emlékeztetett az Origo.

A portál a cikkben összegyűjtötte a Gyurcsány-kormány legdrasztikusabb intézkedéseit.

Azt írják: Bár 2006 januárjában csökkentek az áfakulcsok, a választási ígéretek ellenére, pár hónappal később ezeket mégis megemelték. Nőttek a munkára terhelt járulékok, közben a minimálbér és a fizetések reálértéke csökkent.

Megszűntek a családi adókedvezményeket, és a 13. havi nyugdíj is, a megszorításokból pedig az egészségügynek és az oktatásnak is jutott. A baloldal több mint 100 iskolát és tucatnyi kórházat zárt be. Ezzel 3000 orvost, 6000 egészségügyi szakdolgozót és 14 ezer pedagógus vált munkanélkülivé.

„Teljesen világos volt, hogy amit mondunk az nem igaz”

Kormányzása katasztrofális eredményét Gyurcsány Ferenc végül a titokban rögzített az őszödi beszédben ismerte el.

„Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utóbbi másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni” – mondta Gyurcsány az MSZP zárt balatonőszödi frakcióülésén a megnyert választás után 2006. május 26-án.

A felelősség elvállalása helyett azonban a beszéd nyílvánosságra kerülése utáni tüntetéshullámot a sokaknak súlyos maradandó fizikai és mentális sérülést okozó rendőrterrorral próbálta megfékezni – teszi hozzá az Origo.

Kocsis: Gyurcsány kérjen bocsánatot

A kormányzásra való felkészülés helyett Gyurcsány Ferencnek először az ország tönkretételével kell elszámolnia – a volt miniszterelnök évértékelő beszédére így reagált a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté a közösségi oldalon hozzátette: Gyurcsány Ferenc veszélyes és hazudik.

Kapcsolódó tartalom

„Először is kérjen bocsánatot a nyugdíjasoktól a 13-ik havi nyugdíjak elvételéért, kérjen bocsánatot a közalkalmazottaktól, az egészségügyi, az oktatási és szociális dolgozóktól a 13-ik havi bérek elvételéért. Kérjen bocsánatot a fiataloktól, a családot alapítóktól, a családtámogatások és az otthonteremtési támogatások elvonásáért” – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.

Rendkívüli elutasított politikus a magyarok szemében

Ezekre a megszorító intézkedésekre a Nézőpont intézet legfrissebb elemzése szerint a magyarok többsége is jól emlékszik.

A kutatás szerint az aktív szavazók körében most is 84 százalékon áll az exkormányfő elutasítottsága.

A válaszadók közül még a baloldali szavazók túlnyomó része, összesen 67 százaléka sem szeretné, hogy a DK elnöke újra fontos politikai szerephez jusson. A Nézőpont Intézet hozzáteszi: a számok alapján