Folytatódik az eljárás a DK-s Czeglédy Csaba hatmilliárdos csalása ügyében

Be nem fizetett járulékokról, zsebbe juttatott pénzekről, trükkökről beszélt egy tanú a Czeglédy-ügy tárgyalásán. A nő tb-ügyintéző volt korábban, ő is a vádlottak között volt, de egyezséget kötött az ügyészséggel. Többen úgy összegezték az általa elmondottakat, hogy „Czeglédy Csaba ellen vallott”. A DK-s politikus egy milliárdos költségvetési csalási ügy vádlottja. Szerinte a nő tanúvallomásában volt „pár lényeges hazugság” – hangzott el az M1 Híradójában.

A vádlottak kihallgatását követően Czeglédy Csaba és 20 társa perének első beidézett tanúját hallgatták meg a Kecskeméti Törvényszéken.

A nő, aki az eljárás korábbi szakaszában egyezséget kötött az ügyészséggel és bűnösnek vallotta magát, majd két és fél évet töltött börtönben, most Czeglédy Csaba ellen vallott.

A Humán Operátor Zrt. korábbi tb- és bérszámfejtője azt mondta, hogy annak idején ő bevallotta a járulékokat a NAV felé, de azokat senki sem fizette be. Ezt szóvá tette Czeglédy Csabának, aki – elmondása szerint – azt mondta, hogy ebből nem lesz probléma.

A tanú arról is beszélt, hogy körülbelül évente változtak a szövetkezetek, a sorrend az volt, hogy nem fizették be a járulékot, majd felszámolták az iskolaszövetkezeteket. A tanú a vallomásában beszélt zsebbe juttatott pénzekről is, amelyeket ő is adott át embereknek. Azt állította, hogy a Demokratikus Koalíció politikusa például havi másfél milliót kapott borítékban.

Czeglédy Csaba is részt vett a tárgyaláson. Az M1 Híradó interjút is készített volna vele, de erre nem volt hajlandó. Kamerán kívül annyit mondott, hogy szerinte a tanú pár lényeges hazugságot mondott, amivel szerinte szembesíteni is fogják a következő napokban.

A vád szerint Czeglédy Csaba és üzlettársai módszeresen és éveken keresztül trükköztek a közteherfizetéssel, amivel így összesen 6,3 milliárd forintot meghaladó összegű adót csaltak el.

Czeglédy Csaba ártatlannak vallja magát. A vádiratban az szerepel, hogy Gyurcsány Ferenc jobbkeze és ügyvédje adhatott ki minden utasítást a Human Operátor Zrt. körül kibontakozó bűnügyben.

Gyurcsányék mentelmi jogot és pénzt is adtak Czeglédynek

A Czeglédy Csaba ellen zajló eljárás 2017 óta húzódik. A volt MSZP-s, most a DK támogatását élvező politikus ugyanis

Gyurcsány Ferenc pártjának jóvoltából először EP-képviselőjelöltséget szerzett, amivel mentelmi joghoz jutott, majd szombathelyi önkormányzati képviselő lett.

Közben Gyurcsány Ferenc saját bevallása szerint nem csak pozícióval, de pénzzel is kisegítette Czeglédy Csabát és az általa működtetett Humán Operátor Zrt.-t, amikor családi cége, az Altus jelentős kölcsönt adott.

Tavaly februárban kiderült, hogy a Demokratikus Koalíció őt indítja majd a DK szombathelyi jelöltjeként az előválasztáson, amit szeptemberben Czeglédy Csaba meg is nyert.

Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője tavaly nyáron, amikor Gyurcsány Ferenc ügyvédjét másodszor hallgatta meg a bíróság, azt mondta, Czeglédy Csabának a baloldali pártok a háttérben amnesztiát ígérhettek. A politikus egyetlen célja ezért az indulással az lehet, hogy az országgyűlési választásokig ne születhessen jogerős ítélet az ügyében.