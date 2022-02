Márki-Zay már a látszatra sem ad, kádárista „főcenzor” bukkant fel a csapatában

A rendszerváltás előtt még főcenzor volt, majd az 1994 utáni baloldali kormányokban is rendre szerepet kapott Inkei Péter, akit kultúráért felelős szakértőként nevezett meg a napokban Márki-Zay Péter.

Békés Márton a Látószög blogon megjelent írásában részletesen bemutatja, hogyan került kormánytisztviselőként a Soros-hálózattal is kapcsolatba a baloldali kultúrkáder, aki a CEU Press kiadónál például a mai napig főszerkesztő – szemlézte az írást a Magyar Nemzet. A baloldal miniszterelnök-jelöltjének szakértői csapatából többen is kötődnek Soros György intézményeihez, de Inkei abban sem egyedülálló, hogy 2010 előtt baloldali kormányoknak is dolgozott.

Kísértet járja be Magyarországot – a kommunista diktatúra kipróbált alakja Márki-Zay csapatában

A Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója, Békés Márton írásában úgy fogalmazott, hogy Inkei Péterrel nemcsak a 2002 és 2010 közötti, sőt az 1994 és 1998 közötti, hanem egyenesen a rendszerváltoztatás előtti időszak térne vissza. Inkeit 1987-ben nevezték ki a Mű­velődési Minisztérium Kiadói Főigazgatóságának élére, kulcsfontosságú pozícióba, mivel az új sajtótörvény alapján nem állami szervek, például vállalatok is folytathattak kiadói tevékenységet – azonban a kiadóvá válást, sőt a forgalmazott tartalmat továbbra is engedélyeztetni kellett – írja Békés Márton.

Az engedélyek kiadója pedig az az Inkei Péter lett, akit Márki-Zay a csapatába hívott, és akit korábban szakmai körökben csak „főcenzornak” neveztek. A Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója megemlíti, hogy Inkei Péter volt az, aki megtagadta a lakitelki jegyzőkönyvek kiadását. Mindezek ellenére 1990 után is pozícióban maradt, végül 1991-ben menesztették minisztériumi állásából.

A Horn-kormány megalakulása után 1995-től ismét főosztályvezetőként folytathatta pályafutását a Fodor Gábor vezette Művelődési és Közoktatási Minisztériumban. Nagyjából Magyar Bálint kinevezésével egy időben helyettes államtitkár lett, 1996-ban egy interjúban a rendszerváltás előtti szerepéről azt nyilatkozta:

„kétségtelen, hogy a főigazgatóság a gondolatrendőrség őrse volt (…) én voltam a vezetője annak a hivatalnak, amely formálisan és hivatalosan ezt a munkát végezte”.

A Gyurcsány-kormány ideje alatt Bozóki András kulturális miniszter bizalmasaként az NKA Kiemelt Kulturális Események (ideiglenes) Szakmai Kollégiumának elnöke lett, ezzel egy időben pedig a 2010-es évre vonatkozó Európa kulturá­lis fővárosa pályázat budapesti programkoordinátorának is kinevezték. A baloldali kultúrfelelős a CEU Press kiadónak mai napig főszerkesztője.

Kapcsolódó tartalom