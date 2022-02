Lakossági panaszáradat a józsefvárosi baloldalra

Legjobban a hajléktalanok és az egyre romló közbiztonság zavarja a józsefvárosi és ferencvárosi embereket – derült ki Kocsis Máté, Józsefváros-Ferencváros országgyűlési képviselője és Sára Botond fideszes országgyűlési képviselőjelölt közös, telt házas lakossági találkozóján. A Magyar Nemzet tudósításából kitűnik: a kormány nemhogy kivérezteti, inkább támogatja a két kerületet.

A lakossági fórumon elhangzott: 2019 óta is több milliárd forintos állami támogatást kapott a nyolcadik kerület. A baloldal azonban ebből sokat elkótyavetyélt, például a káptalanfüredi gyermeküdülő felújítására kapott 2,1 milliárdos forrást. Ismeretes: ezt Kocsis Máté közbenjárására kapta vissza Józsefváros. Sára Botond kifejtette: problémának látja, hogy az adóemelésekhez nagyon ért a baloldal. Csak az utóbbi két évben kétszer kellett megakadályozniuk, hogy megsarcolják a józsefvárosiakat, miközben tavaly is rekordmagas költségvetése volt a kerületnek. Kocsis Máté országgyűlési képviselő arról is beszélt, hogy

a kormány nem olyan rég döntött arról, hogy az önkormányzatok is bekerüljenek a rezsicsökkentést élvezők körébe. A folyamatosan kivéreztetésről reklamáló baloldali polgármesterek elhallgatják, hogy soha ennyi egészségügyre költhető forrás még nem érkezett, mint most az Egészséges Budapest Programon keresztül.

A lakók szerint a köztisztaság hiánya és a hajléktalanok jelenléte a legsúlyosabb probléma a kerületben. Feltűnően sok hulladékgyűjtőt szerelt le a főváros. Sára Botond elmondta: az Aszódi úti MÁV-telepen élők petícióját személyesen vitte el Karácsony Gergely főpolgármesternek, arra kérve, a hajléktalanok által okozott problémákat ne söpörje a szőnyeg alá.

Megmagyarázhatatlan, hogy Sára Botond baloldali ellenfele, a szintén Józsefváros-Ferencvárosban induló Jámbor András miért nem lép az ügyben.

Az áldatlan állapotokról szóló lakossági panaszáradatot Sára Botond megerősítette közösségi oldalán: koszos utcákról, folyamatosan romló közbiztonságról, tarthatatlan hajléktalanhelyzetről, elmaradó fejlesztésekről és társasházi konfliktusokról számolt be.

A jelek szerint a Józsefvárosban arra nincs is pénz, hogy tiszta és rendezett legyen a kerület, arra azonban mégiscsak van, hogy Demszky Gábor egykori embere jó fizetést kapjon. Az Adatradar nevű portál ugyanis kiderítette, hogy másfél év alatt több mint tízmillió forintot fizetett ki a baloldali vezetésű józsefvárosi önkormányzat egy régi SZDSZ-es kádernek, Atkári Jánosnak.

Mindez azért is izgalmas, mert Pikó András polgármester annak idején még azt ígérte: „Józsefvárosban nem lesznek haveri állások”.

Ezzel szemben a Pikó vezette önkormányzat 2020. január elsejével mégis szerződést kötött Atkári Jánossal, akinek ugyanebben az évben Karácsony Gergely főpolgármester Pro Urbe díjat adott.

A KISZ után az SZDSZ-ben nagy karriert befutó expolitikus feladata az önkormányzat gazdálkodásával és a vezetői stratégiaalkotással kapcsolatos tanácsadás volt, amiért az első évben nagyjából 7,5 millió forintot kapott. Tavaly január–februárra további hárommillió forint, márciustól pedig a nyár folyamán történt távozásáig havi bruttó 500 ezer forint volt a megbízási díja. Ebből arra következtethetünk, hogy alkalmazása 11-12 millió forintjába kerülhetett összesen az adófizetőknek. De az önkormányzat sajtóreferense szerint megérte, mert „tapasztalatai nélkülözhetetlenek voltak” a kerület vezetésének.