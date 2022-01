Elismerte Márki-Zay Péter, hogy Londonban egyeztetett Bajnai Gordonnal

Elismerte Márki-Zay Péter, hogy Londonban egyeztetett Bajnai Gordon volt baloldali kormányfővel. A titkos találkozó azután derült ki, hogy a Mandinerben megjelent róla egy fotó, amit a lap egyik olvasója készített egy londoni étteremben. Az Origo most arra emlékeztet, hogy a Bajnai-kormány durva megszorításokat vezetett be 2009-ben, például megszüntették a 13. havi nyugdíjat is. Márki-Zay Péter erről korábban úgy nyilatkozott: közgazdászként teljesen helyénvalónak tartotta azokat az intézkedéseket, amelyeket a Bajnai-kormány bevezetett – számolt be róla az M1 Híradó.

Elismerte Márki-Zay az egyeztetést A Mandiner tette közzé pénteken azt az olvasói fotót, amelyen Márki-Zay Péter Bajnai Gordon társaságában látható. A baloldal közös miniszterelnök-jelöltje Londonban találkozott a volt kormányfővel. A lap szerint órákon át ettek és beszélgettek. Csakhogy, bár Márki-Zay Péter angliai útja előtt részletesen ismertette az ottani programját, ez a találkozó mégis kimaradt a felsorolásból. Márki Zay Péter csak a fotó kiszivárgása után hozott nyilvánosságra egy közös képet, amihez azt írta: köszöni az értékes gondolatokat, és kifejezetten örült, hogy londoni útján találkozhatott Bajnai Gordonnal. A baloldal közös jelöltje a találkozót azzal magyarázta, hogy mivel kormányzásra készül, számos politikussal egyeztet. Márki-Zay gyakorlatilag elismerte, hogy egyeztetett Londonban Bajnaival – a bejegyzésről ezt írja a Maninder. A portál rámutat: a hódmezővásárhelyi polgármester annak a volt miniszterelnöknek a gondolatait köszönte meg, aki kormányával egy év alatt a rendszerváltás óta eltelt időszak legbrutálisabb megszorítócsomagját hajtotta végre Magyarországon. A Bajnai-féle szocialista kormány Gyurcsány Ferenc bukása után 2009-ben 10 százalékkal csökkentette a táppénzt, befagyasztották a családi pótlékot, háromról két évre rövidítették a gyes és a gyed idejét, megszüntették a 13. havi nyugdíjat és a lakástámogatási rendszert, illetve fokozatosan kivezették a gázár- és távhő-kompenzációt. A csomag részeként csökkentették a tömegközlekedés támogatását, amelynek következtében drágultak a jegyek és a bérletek. Közben az áfa és a személyi jövedelemadó is emelkedett. Kapcsolódó tartalom Nézőpont Intézet: Márki-Zay Péter kijelentéseivel saját szavazói sem értenek egyet A kutatásban négy, Márki-Zay által megfogalmazott gondolatról kérdezték a válaszadókat. Fidesz: A baloldal jelöltje el akarja törölni a rezsicsökkentést A Fidesz szerint Márki-Zay Péter eltörölné a rezsicsökkentést. Márki-Zay Londonban találkozott Bajnaival Gyurcsány Ferenc utódjával egyeztetett külföldön Márki-Zay Péter. Márki-Zay Péter a megszorító intézkedéseket már a londoni találkozó előtt is méltatta. A DK-s Kálmán Olga tollából származó Szeretemország című beszélgetéskönyvben úgy fogalmazott: közgazdászként teljesen helyénvalónak tartotta azokat. A baloldal közös jelöltje többször beszélt arról is, hogy Bajnai Gordon kormányzását az egyik legeredményesebb időszaknak tartja. „Nem olyan régen volt szerencsém Bajnai Gordonnal találkozni, életemben először. Elmondtam neki azokat a vágyaimat, ami az ő egyéves időszakát illették. Ami egyébként sok szempontból a legeredményesebb egyéves időszak volt Magyarországon, tehát kétség kívül óriási teljesítményt nyújtott az a kormány akkor” – jelentette ki Márki-Zay. A Bajnai-féle megszorítások újragondolásához is kaphatott most tanácsokat Márki-Zay Péter a volt miniszterelnöktől Londonban – erről ír az Origo. A portál hozzáteszi: Bajnai Gordonról az elmúlt hónapokban kiderült, hogy továbbra is rajta tartja a kezét a baloldalon. A volt miniszterelnök a Városháza lehetséges eladásáról kiszivárgott hangfelvételeken is szerepel. Éppen ő az, aki a hatpárti koalíció kapcsán egy maffialogikára épülő jutalékos rendszert emleget. A hanganyag egy másik részletében Gansperger Gyula baloldali üzletember említi meg Bajnai Gordon nevét. Szerinte ő az, aki a baloldal és a külföldi finanszírozók közötti összekötő szerepet tölti be. A Mandiner szerint emiatt aligha véletlen, hogy a Bajnai Gordonnal való találkozó nem szerepelt Márki-Zay Péter nyilvános londoni programjában. A volt miniszterelnök a Városháza-botrány óta szándékosan kerüli a hazai nyilvánosságot, külföldi kapcsolataival csak a háttérből segíti a baloldal kampányát. Címlapfotó forása: Mandiner