Orbán Viktor: Hiába támadja a baloldal és Brüsszel, a rezsicsökkentés működik

A kormányfő elmondta: A világszinten elszabaduló infláció mögötti legtekintélyesebb ok az energiaválság, az energiaárak növekedése. Ez javarészben politikai döntések miatt alakult így.

„Itt nincs mit tenni, be kell vallani, hogy Brüsszelnek az energiaárakra vonatkozó politikája megbukott. Brüsszel ugyanis azt gondolta, hogy a klímavédelem szempontjából az a jó, hogyha magas az energia ára. Ez egy teljes félreértése a klímavédelemnek és az energiapolitikának is”

– jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint a klímavédelmet nem magas energiaárakkal kell kikényszeríteni, mert ha ezt teszik – ahogy a brüsszeli bürokraták meg is tették –, akkor az energiával együtt minden másnak az ára is nő. „Zsákutcába jutott ez a gondolkodásmód, ez a klímapolitika, ezt meg kell változtatni” – fogalmazott.

A kormányfő emlékeztetett, hogy egészen abszurd dolgok hangoznak el a témában, az Európai Bizottság alelnöke például arról beszélt, hogy nem megengedhető, hogy a szociális szempontok hátráltassák a klímapolitikát.

A miniszterelnök szerint a normális politika éppen arról szól, hogy a különböző szempontokat figyelembe veszik, „mert van klímavédelmi szempont, de élni is kell, van szociális szempont. Az emberek nem mehetnek tönkre, nem lehet azt mondani – amire most készülnek –, hogy még magasabb árakat akarnak, mert

Brüsszel tovább akarja emelni az árakat. Olyan tervek vannak az asztalon, amelyek azt mondják, hogy ezentúl fizessenek az emberek egy plusz adót, ha gépkocsit használnak, vagy ha van saját lakásuk, amit fűtenek.”

Magyarországon is vannak ilyen hangok, amelyek azt mondják, hogy a magasabb ár miatt kevesebb energiát fognak használni az emberek, vagy üljenek kisebb autóba – utalt a kormányfő Márki-Zay Péter rezsicsökkentés-ellenes kirohanásaira.

Kapcsolódó tartalom

A miniszterelnök leszögezte, hogy a pazarlás sosem jó, de ma Magyarországon nincs energiapazarlás. „Sokkal inkább arról van szó, hogy mennek fölfelé az árak, és védeni kell a családokat a növekvő energiaárakkal szemben.”

Orbán Viktor felidézte, hogy a baloldal korábban is támadta a rezsicsökkentést, most mégis Spanyolország és Franciaország is a magyar mintát követi. Ha nem lenne rezsicsökkentés a magyar családok sokkal többet fizetnének, mint most. A miniszterelnök szerint ebben az ügyben lehetne egyetértés, hiszen normális ember nem támadja meg azt, hogy a kormány intézkedései miatt kevesebbet kell fizetnie az embereknek, mint külföldön.

„A rezsicsökkentésnek köszönhetően az energiaár – gáz és villany – Magyarországon a legolcsóbbak közé tartozik egész Európában. Szerintem ez jó dolog, ezt például kiemelhetnénk a politikai viták kérdései közül,és egyetérthetnénk benne, de Magyarország még itt nem tart. A lényeg most mégiscsak az, hogy

akármit is mond a baloldal, meg akárhogy is szeretnének hatalomra kerülni – és támadnak mindent –, a rezsicsökkentés politikája mellett ki kell tartani”

– szögezte le a miniszterelnök.

A kormányfő szerint a klímapolitikában világosság kell tenni, hogy a nagy szennyezők viseljék a terheket, és nem szabad megengedni a brüsszeli bürokratáknak, hogy áthárítsák ezeket a terheket a magyar családokra.