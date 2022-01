Orbán Viktor: A baloldal úgy akar hatalmat szerezni, hogy közben az ország egésze ellen tesz

Túl messzire megy a baloldal azzal, ahogyan közönségesen támadja a járványkezelést – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormányfő hangsúlyozta, hogy minden kormányzati döntést a magyar emberek biztonsága vezérel. Az energiapolitikáról pedig úgy vélekedett, hogy Brüsszel elhibázott politikája megbukott.

A napokban lesz két éve hogy az operatív törzs létrejött, ahol komoly, felelősségteljes munka folyik, a szakemberek erejüket megfeszítve dolgoznak az emberéletek megmentéséért és ezért nem azt érdemlik, hogy ilyen durva támadásoknak legyenek kitéve – tette hozzá a miniszterelnök.

Nekünk több lábon kell állnunk

A kormány kiindulópontja az emberek biztonsága, ezért az elsődleges szempont, hogy mindig legyen elegendő vakcina a raktárban, de van olyan oltóanyag, amelyik idővel lejár és ezeket a kidobás helyett inkább felajánljuk a világ nehezebb sorsú országainak – mondta Orbán Viktor. Kiemelte, vakcinabeszerzés szempontjából nem állhatunk egy lábon, nekünk több lábon kell állnunk. Orbán szerint nem szabad lemondani arról, hogy azon országok, akik képesek jó vakcinát előállítani, azokkal megmaradjon a kapcsolat. A kormányfő elmondta, hogy a baloldal még mindig rendszeresen támadja a vakcinákat, hiába felvették már többen közülük akár a sokat támadott keleti vakcinákat.

Vannak rendkívüli helyzetek

Február elsejétől lép életbe az élelmiszerárstop, mely szerint hat alapvető élelmiszer árát fagyasztják be, és maximalizálják a tavaly októberi árban. Orbán Viktor kifejtette, hogy a magyar kormány azt mondja, hogy normális esetben a kormánynak nem kell beavatkozni az élelmiszerárakba. De vannak rendkívüli helyzetek, amiben nem mondhatjuk azt, hogy a gazdasági szereplők megtudják oldani a helyzetet.

A kormányfő szerint a világgazdaság belépett a magas inflációs korszakba, és ekkor a kormány nem várhatja a piaci szereplőktől az árak kiegyenlítését. Amíg nem kerülnek vissza a dolgok a megfelelő kerékvágásba, addig azonban élni kell – tette hozzá. Mindnyájunknak be kell menni a boltba, és ki kell fizetni a termékeket, és jobb a korábbi alacsonyabb áron fizetni.

A rezsicsökkentés mellett ki kell tartani

Az energiaárak növekedése döntőben politikai okok miatt alakul így. Brüsszel még mindig úgy gondolja, hogy a klímavédelmet magas energiaárakkal lehet kikényszeríteni. Ez teljes félreértés, ezt a gondolkodásmódot meg kell változtatni – hívta fel a figyelmet. Azonban továbbra is olyan tervek vannak az asztalon, ami további árak növekedéséhez fog vezetni.

A magyar kormány hosszú évek óta a rezsicsökkentéssel védi meg a magyar családokat

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A szociális szempontnak érvényesülnie kell az energiaárakban is. Brüsszel további áremelést szeretne, az autókat és a házakat is megadóztatnák. A családokat meg kell védeni az elszabaduló árakkal szemben, nem hiába Spanyolország és Franciaország most vezeti be a rezsicsökkentést, jelentette ki a kormányfő.

Minden eleme fenn fog maradni a mostani családtámogatási rendszernek

Orbán Viktor közölte, hogy az elmúlt 12 évben sok dolog épült fel Magyarországon, így lett egy stabil politikai és gazdasági rendszer, ami a számok alapján működik. Kiépült egy új adó- és bérrendszer. Kiépült a családtámogatási rendszer, de persze van még munka – tette hozzá a kormányfő. Elmondta, hogy új elemeket is be kell építeni a családtámogatási rendszerbe, de erre csak akkor lesz lehetőség, ha kapunk még négy évet.

Mi a bevándorlást nem akarjuk követni, és azon dolgozunk, hogy olyan körülmények legyenek, hogy merjenek az emberek gyereket vállalni – tette hozzá. Minden eleme fenn fog maradni a mostani családtámogatási rendszernek, ha bizalmat kapunk.

2021-ben a magyar gazdaság fantasztikusan teljesített

A fő cél, hogy a gyermekvállalás ne teremtsen nehezebb helyzetet egy adott család esetében, sőt anyagi előny legyen azokkal szemben, akik nem vállalnak gyermeket – hangsúlyozta Orbán Viktor. Mindennek a legvégén az szerepel, hogyha nincs gyerek, akkor nincs jövő – tette hozzá. Az utóbbi kijelentés pedig már az 1998-as kormányprogramban is szerepelt. 2021-ben a magyar gazdaság fantasztikusan teljesített, miközben sokakat meggyötört a járvány – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor ismertette, hogy 6 százalék feletti növekedés volt.

A miniszterelnök elmondta, hogy mindig is vissza akarták adni a baloldali kormány által elvett 13. havi nyugdíjat. Ugyanígy gondolkoztunk a személyi-jövedelemadó visszaadásáról, és a családok segítéséről – tette hozzá.

Jövő héten Vladimir Putyin orosz elnökkel fog találkozni Orbán Viktor. Ezzel kapcsolatban elmondta, a gazdasági kapcsolatok erősítése szerepel majd napirenden, hiszen a kiegyensúlyozott gazdasági kapcsolat a fontos. A kormányfő ismertette, hogy szeretné a kialkudott gázmennyiséget is növelni Magyarország biztonsága érdekében.

Mi a békében vagyunk érdekeltek,

így úgy megyek Moszkvába, hogy előtte egyeztetek a szövetségeinkkel, ezt már részben el is végeztem – jelentette ki Orbán Viktor.