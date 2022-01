Márki-Zay: Április 3-án két Magyarország között kell választani

Április 3-án két jövő, két Magyarország között kell választani - jelentette ki az ellenzéki pártok miniszterelnök-jelöltje pénteken, online közvetített sajtótájékoztatón.

Márki-Zay Péter azt mondta, hogy az egyik egy „ereszen leereszkedő”, a fogyatékossággal élőket lenéző, mindenkit megalázó, az inflációt hatósági árszabályozással megfékezni kívánó, csak parancsuralmi gondolatokkal rendelkező, Magyarországot az unió legszegényebb, legkorruptabb és „leghalálozóbb” országává tevő „Orbán Viktor Magyarországa”. Van azonban egy másik Magyarország is, és ők egy felemelkedő ország programjához kérik a szavazók támogatását – tette hozzá.

Megjegyezte: az esemény előtt egy beszélgetés során külön megkérték, hogy említse meg, a zsidó-keresztény kultúra mennyire alapja a magyar kultúrának és „én hozzáteszem, hogy természetesen ezt nem Orbán Viktor képviseli”. Senki ne gondolja, hogy a lopásban bármi keresztényi vagy a zsidó valláshoz kötődő van – mondta Márki-Zay Péter. Úgy fogalmazott: a zsidó vallás alapja is “egy Tízparancsolat”, amelyben ott van, hogy ne lopj. Hogy nevezheti valaki magát keresztényinek, hogyan háborodhat fel egy nyelvbotláson valaki keresztényként akkor, ha a legalapvetőbb, tízparancsolatbeli szabályokat sem tartja be? – kérdezte.

Márki-Zay Péter kijelentette, hogy az ellenzékben megteremtették a teljes nemzeti egységet, mert jobb- és baloldaliak, zsidók, keresztények és ateisták, cigányok és nem cigányok szeretben, összefogva tudnak egy felfelé induló, nyugati értékrenddel rendelkező országot építeni.

Kiemelte, hogy az összefogásban részt vevő hat ellenzéki párt közös listáján a pártok jelöltjei és civilek is vannak, valamint „természetesen ott lesznek roma testvéreink is, a cigány kisebbségnek a képviseletében”.

Biztos abban – mondta -, hogy többen szavaznak majd az ellenzék közös listájára, mint a Fideszére, de a választás valójában az egyéni körzetekben dől el. Amikor az ellenzék nem fogott össze, akkor ezekben a körzetekben mindig a Fidesz jelöltje győzött, most azonban igazi verseny van – érvelt a kormányfőjelölt.

A Fidesz fél, éppen ezért „sorra hozzák azokat a törvénymódosításokat, amivel újabb és újabb csalásokkal tudnak majd hatalmon maradni”, miközben újabb és újabb pozíciókat „mentenek meg maguknak” – tette hozzá.

Szavai szerint egy kegyetlenül nehéz, szinte reménytelen, hősies küzdelem vár mindenkire. Azt kérte, hogy aki teheti, akinek a billegő körzetekben van lakhatása, lakása, családja, „az ott segítsen”. Aki oda kötődik, az oda jelentkezzen be, az a külföldön élő, aki lemondott az állandó lakcíméről, az most sürgősen jelentkezzen be újra a lakásába, mert “az ő két szavazata számít” – buzdította szimpatizánsaikat.

Azt mondta, biztos abban, hogy Budapest minden körzetében az ellenzék győz, és vidéken fog eldőlni a küzdelem.

Márki-Zay Péter külön beszélt arról, hogy szeretik, tisztelik és megbecsülik a fogyatékossággal élők embereket, mert ők hasznos tagjai a társadalomnak és sokkal több törődést érdemelnek. Most a leggyakoribb plakát Magyarországon a “Mini Feri” – utalt az egyik választási plakátra. Felhívta a figyelmet, hogy az a színész, aki az Austin Powers című filmekben a Mini-Me nevű karaktert játszotta, azért lett öngyilkos, mert a testi fogyatékossága miatt folyamatosan diszkriminálták és megalázták.

A sajtótájékoztatón részt vett Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője, aki felhívta a figyelmet, hogy Budapesten a lakások közel harminc százaléka panelházban található. A Fidesz és Orbán Viktor miniszterelnök a 2010-es választási programban azt ígérte, hogy minden évben a magyar panellakások tíz százalékát felújítják energetikai szempontból, de ez nem történt meg – tette hozzá. Az ellenzéki képviselőjelölt megígérte, hogy kormányváltás esetén Óbuda-Békásmegyeren négy év alatt uniós pénzekből felújítják a panellakásokat.

Az esemény végén Márki-Zay Pétert megkérdezték, bocsánatot kér-e azért, mert 2018. augusztusában azt mondta, hogy „az irány és a program az, ami miatt tanulni valónk van, nem a bűnöző múlt. Ez teljesen egyértelmű, gondolom, hogy csak a fogyatékosoknak nem”. A kormányfőjelölt azt felelte, bocsánatot kér „a fogyatékosoktól, hogy fideszesekhez hasonlítottam őket, nagyon-nagyon szégyellem”. Hozzátette, “mi szeretjük a fogyatékkal élőket, egyébként szeretjük a fideszeseket is”. Megjegyezte, hogy kedden az ATV élő adásában már bocsánatot kért.