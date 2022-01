Kórházakat záratna be a vidéki városokban Márki-Zay egészségügyi szakértője

Centralizálni szeretné az egészségügyet a baloldal – derül ki Komáromi Zoltán egy korábbi interjújából. A DK-s politikus szerint így a nagyobb központokban, kórházakban lenne „pénz, paripa és fegyver”, hogy a betegek a legjobb ellátást kapják. A kormánypártok szerint azonban a centralizáció már a korábbi baloldali kormányok idején is a vidéki kórházak vagy azok egyes osztályainak bezárását jelentette – hangzott el az M1 Híradójában.

A baloldal kórházakat zárna be

Osztályokat, sőt egész kórházakat záratna be a vidéki városokban Márki-Zay Péter egészségügyi szakértője – ezt fejtette ki a Gyurcsány-párti Komáromi Zoltán az ATV egy korábbi műsorában.

„Egy alacsonyabb progresszivitási szintű intézmény nem rendelkezhet sem azokkal a műszerekkel, sem azzal az emberi erővel, szakértelemmel…, annyi ember… vannak műtétek, ahol négy-öt embernek kell a műtőben bent lenni, kisvárosi kórházban ezt logikusan nem lehet megcsinálni” – fogalmazott a politikus.

A DK-s háziorvos víziója az egészségügy központosításáról egy másik nyilatkozatában is megerősítést nyert.

„Egy szülészet akkor működik jól, és akkor biztonságos ott szülni, ha egy évben azon az osztályon ötszáz szülést levezettek” – jelentette ki Komáromi Zoltán.

„Az elmúlt napokban több felvétel és nyilatkozat alapján kiderült, hogy mi a baloldal egészségügyi programja: kórházbezárások, az egészségügy fizetőssé tétele és a mostani társadalombiztosítási rendszer szétverése” – emlékeztet rá írásában az Origo. A portál példaként említi László Imrét is, aki ugyancsak a Gyurcsány-párt egészségügyi szakpolitikusa és Újbuda polgármestere.

Kapcsolódó tartalom

A DK-politikus már tavaly nyáron is úgy fogalmazott, 60-70 kórházat be kellene zárni, mert azokból kevesebb is elég lenne. „Kilencven-száz kórház nagyobb biztonsággal, magas szakmai színvonalon az országot el tudja látni” – mondta László Imre.

Komáromi Zoltán szülészetekkel kapcsolatos szavai összecsengnek Márki-Zay Péter mondataival.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje még tavaly decemberben hangoztatta azt, hogy a szüléshez nem kell orvos. „Egy szülésznő, ha megfelelően fel van készítve – egy holisztikus szülésznő –, az tökéletesen, biztonságosan le tud vezetni egy szülést” – jelentett ki Márki-Zay Péter.

Márki-Zay Péter kiszombori hallgatóságát arról is próbálta meggyőzni, hogy egyes szemműtéteket célszerűbb lenne Indiában elvégeztetni. „A baloldal miniszterelnök-jelöltje az egészségügy magánkézbe adása mellett a vizitdíj és a kórházi napidíj kérdésében is a gyurcsányi politikát követné kormányra kerülve” – emlékeztet rá az Origo.

„A napidíj és a vizitdíj népszavazása óta Orbánéknál tabu bármiféle piacosítás. Nagy hiba!” – fogalmazott Márki-Zay.

A lap felidézte Márki-Zay Péter egy 2019-es Facebook-videóját, amelyben az Alkotmánybíróságot bírálta, amiért a taláros testület átengedte a Fidesz által kezdeményezett szociális népszavazás kérdéseit. Emlékezetes: az érvényes referendumon a voksukat leadó magyarok több mint négyötöde döntött úgy, hogy nem kér a Gyurcsány Ferencék által bevezetett megszorításokból.